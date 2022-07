Hỗ trợ thuyền viên Việt gặp nạn trong vụ nổ khí độc ở Jordan

Liên quan đến vụ việc 12 thuyền viên Việt Nam thương vong do tai nạn lao động khi làm việc trên chiếc tàu đang neo đậu tại Cảng Aqaba, Jordan, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) đã có chỉ đạo, hướng dẫn 2 doanh nghiệp phái cử thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thuyền viên.

Đối với các thuyền viên thiệt mạng, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu phía người sử dụng lao động cử cán bộ về địa phương thông báo, chia buồn, động viên, ổn định tâm lý thân nhân thuyền viên; phối hợp với đối tác, chủ tàu, các cơ quan liên quan của Jordan, Đại sứ quán Việt Nam tại Arab Saudi kiêm nhiệm Jordan và Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đồng thời, cơ quan quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài lưu ý việc làm thủ tục hậu sự, đưa di cốt của thuyền viên về nước; đề nghị các bên liên quan giải quyết các chế độ bảo hiểm, bồi thường cho thuyền viên theo quy định; giải quyết các quyền lợi hợp pháp của thuyền viên (tiền lương, tiền thưởng, tiền tiết kiệm, nếu có); làm thủ tục đề nghị Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ theo quy định.

Với các thuyền viên bị thương, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tình hình vụ việc và tình trạng sức khỏe của thuyền viên tới gia đình thuyền viên; phối hợp và đề nghị đối tác, chủ tàu và các bên liên quan điều trị y tế cho thuyền viên trong trường hợp cần thiết.

"Trường hợp nếu thuyền viên phải về nước, cử cán bộ hỗ trợ thủ tục và tổ chức đón thuyền viên. Giải quyết, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của thuyền viên như tiền lương, tiền thưởng, tiền tiết kiệm (nếu có). Làm thủ tục đề nghị Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ theo quy định" - phía Cục Quản lý lao động ngoài nước nhấn mạnh chỉ đạo.

Cùng với đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập xê út, kiêm nhiệm Jordan làm việc với các cơ quan liên quan của Jordan điều tra nguyên nhân xảy ra vụ nổ; hỗ trợ doanh nghiệp đưa thuyền viên đi bổ sung hồ sơ, thủ tục theo quy định, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của thuyền viên bị thương vong.

Trước đó, ngày 27/6, khi tàu Forest 6, số hiệu VRUK3, quốc tịch Hong Kong, do chủ tàu Seacon Ships Management Co., Ltd quản lý đang neo đậu tại Cảng Aqaba, Jordan, trong quá trình tiến hành cẩu bồn chứa khí chlorine xuống tầu thì dây cẩu bị đứt, bồn chứa bị rơi xuống sàn tàu dẫn đến cháy nổ.

Vụ nổ đã khiến 5 thuyền viên quốc tịch Việt Nam do 2 doanh nghiệp đưa đi tử vong. 4 thuyền viên do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Phát (HOANG PHAT CONSTRAIN) phái cử; 1 thuyền viên do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực (PITSCO CO.,LTD) phái cử; Ngoài ra, 7 thuyền viên khác do Công ty HOANG PHAT CONSTRAIN phái cử cũng bị thương nhẹ do vụ tai nạn này.