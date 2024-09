Hai người đàn ông liều mình ngăn vỡ đập, cứu mạng hàng trăm người

Dư luận tại Trung Quốc từng xôn xao câu chuyện về hai anh hùng cứu sống toàn bộ dân làng nhờ hành động dũng cảm của mình.

Chuyện kể, ngày 5/9/2022, một trận động đất cường độ 6,8 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Vị trí xảy ra động đất gần với con đập nơi Gan Yu và Luo Yong đang làm việc.

Hai người đàn ông tại Trung Quốc đã cứu sống hàng trăm người khỏi lũ lụt xảy ra vào 2 năm trước (Ảnh: SCMP).

Thấy nguy cơ đập có thể bị vỡ và gây ra lũ lụt cuốn trôi ngôi làng phía dưới, cả hai đã dũng cảm leo lên đỉnh công trình để mở khóa cửa xả. Hành động kịp thời này giúp giải tỏa áp lực cho con đập, ngăn chặn một trận lũ thảm khốc có thể gây nguy hiểm cho hàng trăm người dân sống ở ngôi làng dưới chân đập.

Gan và Lou còn ở lại đập qua đêm để giám sát an toàn của con đập. Sáng hôm sau, khi thấy những sườn núi xung quanh có nguy cơ bị sạt lở đất, họ quyết định chia nhau đi tìm cứu hộ.

Lou may mắn được đội cứu hộ tìm thấy sau 3 ngày ở trên núi. Đáng tiếc, Gan bị lạc đường và kiệt sức do địa hình núi non vô cùng hiểm trở.

Anh bị lạc trong rừng suốt 17 ngày, sống sót bằng cách uống nước sông và ăn trái cây dại. Một người dân trong ngôi làng mà Gan cứu sống đã tìm thấy và cứu sống anh.

Sau một vài ngày tá túc, Gan được người dân cõng xuống núi và đưa đến bệnh viện điều trị. Anh đã được xuất viện sau hai tuần theo dõi.

Nhiều năm sau, người dân trong làng, những người biết đến hành động anh hùng của Gan và Lou vẫn không ngớt lời khen ngợi dành cho cả hai.

Ngày 16/8, Gan đón con trai đầu lòng. Anh đã được hàng triệu người trên mạng xã hội chúc phúc, gửi đến anh lời cảm ơn vì hành động dũng cảm trong quá khứ.