Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quà tới người dân về quê

Dân trí Tối ngày 9/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã kiểm tra đột xuất các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ và tặng quà cho người dân khó khăn về quê.

Cụ thể, thời điểm hơn 22h đêm 9/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đã có mặt tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ vào TP Cần Thơ (phường Hưng Phú, quận Cái Răng).

Tại đây, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã thăm hỏi tình hình công tác, ăn ở, sinh hoạt của các lực lượng tại chốt đồng thời động viên các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận- Giám đốc Công an Cần Thơ thăm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đêm 9/10 (Ảnh: CTV).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận yêu cầu: "Các lực lượng tại chốt cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương và người dân di chuyển qua địa phận thành phố về quê an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Quan điểm của thành phố là không thể bỏ rơi người dân trong hoàn cảnh khó khăn này".

Chứng kiến cảnh nhiều người dân vất vả đi xe máy vượt hàng trăm km để trở về quê, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đã ân cần thăm hỏi, động viên, trực tiếp trao nước uống, bánh mì, sữa… và một ít chi phí để bà con trang trải dọc đường.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trao quà tới người dân hồi hương (Ảnh: CTV).

Được biết từ đêm 1/10 đến nay đã có khoảng 11.000 người về tới Cần Thơ. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân, UBND TP Cần Thơ đã ban hành ngay kế hoạch tổ chức tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tinh thần chủ động, chuẩn bị tốt điều kiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng tổ chức tiếp nhận, phân loại, cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà đối với bà con trở về từ vùng dịch, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bà con cách ly, theo dõi tại nhà được phát ngay 15 kg gạo/người, lấy từ kho gạo dự trữ và từ nguồn vận động xã hội hóa, hỗ trợ sinh hoạt phí khẩn cấp với mức 500.000 đồng/người.

Hoàng Tùng