Gần 5 nghìn hộ dân nguy cơ thiếu đói, Hội An đề xuất tỉnh Quảng Nam hỗ trợ

Dân trí Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ở TP Hội An, gần 5 nghìn hộ dân với hơn 12 nghìn nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói. Trước tình hình này, TP Hội An trình đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ gạo.

Chiều tối 7/11, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) - xác nhận về việc vừa có Tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam xin hỗ trợ gạo cho người dân trên địa bàn có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ngành du lịch TP Hội An bị thiệt hại nặng (Ảnh: Ngô Linh).

Theo đó, qua rà soát của UBND 13 xã, phường có gần 5 nghìn hộ dân với hơn 12 nghìn nhân khẩu` có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 cần sự trợ giúp của Nhà nước.

Do đó, UBND TP Hội An có tờ trình UBND, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam quan tâm hỗ trợ cho TP Hội An khoảng 183 tấn gạo, với mức hỗ trợ 15 kg gạo/nhân khẩu để hỗ trợ đến người dân khắc phục khó khăn.

TP Hội An tổ chức nhiều phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ những người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh: Ngô Linh).

Theo lãnh đạo TP Hội An, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người rơi vào cảnh kiệt quệ. Hơn 70% cơ cấu kinh tế Hội An về dịch lịch nhưng bị đóng cửa, hơn 1.000 hộ kinh doanh nghỉ 2 năm qua không có nguồn thu, thất nghiệp.

Năm 2021, TP Hội An đã đạt doanh thu từ du lịch chỉ đạt gần 400 tỷ đồng; trong khi các năm chưa có dịch Covid-19, doanh thu du lịch đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Để tổ chức chương trình "Xuân ấm áp - Tết yêu thương" nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An cũng đã có "Thư ngỏ" gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài TP Hội An tài trợ kinh phí để hỗ trợ người dân.

Dự kiến, UBND TP Hội An sẽ trao tặng 3.000 phần quà Tết, trị giá 1,5 tỷ đồng đến người dân khó khăn trên địa bàn do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19.

"Ngân sách của thành phố bị hụt nguồn thu, UBND TP Hội An trân trọng gửi đến quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà tài trợ trong và ngoài thành phố lời mời tham gia tài trợ, hỗ trợ chung tay đóng góp nguồn kinh phí tổ chức chương trình nhằm giúp đỡ người nghèo, người khó khăn để mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết", trích nội dung thư ngỏ của UBND TP Hội An.

Công Bính