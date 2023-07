Dùng dụng cụ hốt rác đánh vợ, chồng bị phạt 15 triệu đồng

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với ông L.V.C. (32 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Người đàn ông này có hành vi dùng dụng cụ xúc rác có cán bằng kim loại đánh vợ gây thương tích. Vụ việc được Công an thị trấn Nam Đàn lập biên bản vi phạm hành chính.

Do chưa đủ cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự nên Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi UBND tỉnh này đề xuất xử lý vụ việc vi phạm hành chính đối với hành vi bạo lực của L.V.C.

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 52, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định xử phạt ông L.V.C. số tiền 15 triệu đồng.

Ngày 28/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND thị trấn Nam Đàn, cho biết, ông C. thường xuyên rượu chè và có hành vi bạo lực với vợ. Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở nhưng ông C. không sửa đổi.