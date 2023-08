Đánh vợ, cán bộ xã bị phạt 15 triệu đồng, yêu cầu xin lỗi công khai

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với ông N.V.H. (47 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An).

Cụ thể, người đàn ông này đã dùng chổi có cán gỗ đánh, gây thương tích cho vợ là bà Đ.T.B. Vụ việc được công an địa phương, nơi vợ chồng ông H. cư trú lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời gửi hồ sơ đến cơ quan cấp trên xử lý.

Do chưa đủ cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi UBND tỉnh này đề xuất xử lý vụ việc vi phạm hành chính đối với hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình của ông N.V.H.

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 52, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định xử phạt ông N.V.H. số tiền 15 triệu đồng.

Ngoài ra, ông H. buộc phải xin lỗi công khai và chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh cho vợ (645.000 đồng).

Đây không phải là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, việc buộc người bạo hành phải xin lỗi công khai người bị bạo hành đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đến thời điểm này, sau hơn 1 tháng quyết định được ban hành, việc xin lỗi công khai vợ của ông H. vẫn chưa được thực hiện.

Được biết, ông N.V.H. đang giữ chức Chủ tịch Hội nông dân xã, còn vợ ông cũng là cán bộ công tác tại UBND xã này.

Theo lãnh đạo địa phương nơi vợ chồng ông H. sinh sống và công tác, hiện chính quyền xã cũng chưa rõ ai hay đơn vị nào đứng ra tổ chức, giám sát, hoặc buộc ông H. phải công khai xin lỗi vợ.

Về vấn đề này, đại diện công an xã cũng cho biết, do người vi phạm là cán bộ cấp xã, chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể nào nên việc thực hiện yêu cầu xin lỗi công khai đang bị "vướng".

Công an xã đang xin ý kiến lãnh đạo công an huyện để các nội dung trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Nghệ An đối với hành vi của ông N.V.N. được thực hiện nghiêm.