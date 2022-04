Cú trượt chân định mệnh khiến chàng công nhân day dứt cả đời

Anh Ngãi dù đã hồi phục thần kỳ nhưng sức khỏe suy giảm nặng sau tai nạn lao động (Ảnh: T.P).

Kỷ niệm buồn

Anh Phan Văn Ngãi (ngụ ấp 2A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM), từng làm công nhân tại Công ty Cổ phần Tâm Hồng Châu với công việc lắp đặt đồ điện gia dụng.

Năm 2012, khi đang lắp đặt máy lạnh cho khách, anh Ngãi bị ngã từ lầu 5 xuống đất. Cú ngã khiến anh bị gãy cột sống và bể xương chậu. Không chỉ để lại di chứng thương tật cả đời, vụ tai nạn còn khiến bao ước mơ, hoài bão của chàng công nhân dần phai nhạt.

"Hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó vô cùng khó khăn, vợ chồng tôi cùng làm công nhân, lương chẳng đủ nuôi 2 con nhỏ. Sau tai nạn, từ trụ cột gia đình, tôi trở thành gánh nặng cho vợ con", anh Ngãi buồn bã kể lại.

Thời điểm ấy, anh Ngãi tự trách bản thân. Đôi mắt người đàn ông không ít lần ngấn lệ. Ban đầu, việc điều trị gặp khó khăn khiến anh không ít lần chán nản. Sau 3 năm điều trị vật lý trị liệu, sức khỏe anh dần hồi phục. Nỗi day dứt trong lòng chàng công nhân mới vơi bớt.

Mỗi năm, hàng trăm công nhân ở TPHCM bị tai nạn lao động, nhiều người bị thương tật cả đời (Ảnh: BVCR cung cấp).

"Thật tình, lúc mới bị tai nạn, tôi không thiết sống nhưng nhờ vợ và các con luôn ở bên cạnh động viên nên tôi có thêm động lực để vượt qua những tháng ngày đau thương", anh Ngãi đăm chiêu nhớ lại.

Hiện tại, sức khỏe của anh Ngãi đã dần ổn định hơn. Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình vợ chồng anh Ngãi tràn đầy tình yêu thương. Vợ may gia công, còn anh chồng phụ vợ cắt chỉ, đóng gói. Nghị lực vượt khó đã giúp cho người lao động có động lực sống vui vẻ, vượt qua bệnh tật.

Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, năm 2021, trên địa bàn TPHCM xảy ra 544 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), rất nhiều người đã mãi mãi ra đi, rất nhiều người chịu thương tật cả đời. Từ thực tế bản thân, anh Ngãi mong mọi người hãy luôn thận trọng trong lao động sản xuất nhằm hạn chế tối đa chấn thương, tai nạn.

Cần có những biện pháp hiệu quả trong việc tuyên truyền an toàn lao động trong đời sống (Ảnh: H. Đông).

An toàn lao động - đừng bao giờ chủ quan

Theo BS Trịnh Hồng Lân, Phân viện trưởng Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam, hằng năm các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM vẫn tổ chức các lớp tập huấn cho người lao động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn còn hình thức học đối phó, chỉ cần có chứng chỉ. Người lao động có nơi chưa quan tâm đến vấn đề tập huấn, bổ sung kiến thức về ATVSLĐ. Nhiều giảng viên khi giảng dạy về khóa huấn luyện chỉ chú trọng về vấn đề an toàn lao động mà chưa quan tâm đúng đến vấn đề vệ sinh lao động.

Theo ông Lân, vấn đề ATVSLĐ cho người lao động từ trước đến nay luôn được Nhà nước quan tâm, coi trọng. Vấn đề này cũng được quy định cụ thể trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt, đối với người lao động làm việc trong môi trường độc hại.

Mọi công nhân, người lao động cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân trong quá trình lao động, sản xuất (Ảnh: Linh Sơn).

Việc đánh giá rủi ro tại nơi làm việc là một trong những công cụ chính giúp nâng cao điều kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc. Ngoài ra, cơ quan chức năng, người sử dụng lao động cần tổ chức tư vấn trực tuyến chế độ chính sách pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động; Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh lao động giỏi, thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó là các biện pháp phòng chống cháy nổ… bằng các hình thức thi viết hoặc thi trên các nền tảng trực tuyến…

BS Trịnh Hồng Lân, Phân viện trưởng Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam.

"Đối tượng lao động tự do, phi chính thức cần được Nhà nước quan tâm hơn bằng những quy định cụ thể để đảm bảo an toàn lao động. Những người lao động trong môi trường xây dựng nhỏ lẻ thường không được quan tâm đúng, đủ về các kỹ năng an toàn lao động, dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng", ông Lân bày tỏ.

Linh Sơn