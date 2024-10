Cụ ông U90 chia sẻ về việc chi 3 tỷ đồng xây lăng mộ cho mình

Liên quan đến khu lăng mộ được xây dựng bề thế, gây xôn xao dự luận ở nghĩa trang làng An Bằng, xã Vinh An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) thời gian gần đây, ông Hồ Thiết (chủ nhân lăng mộ) cho hay, khi sống ở trong nhà cao cửa rộng, khi chết cũng phải yên nghỉ nơi oai nghiêm, bề thế.

Chính vì tâm niệm đó, năm 2021, ông Hồ Thiết (87 tuổi) và vợ Văn Thị Thuận (86 tuổi), ở thôn Bắc Thượng (xã Vinh An) đã chi hơn 3 tỷ đồng để xây dựng khu lăng mộ cho chính mình.

Ông Thiết và con cái đã cùng lên ý tưởng thiết kế, đóng góp kinh phí, thuê thợ thi công ròng rã trong suốt 2 năm trời mới hoàn thành công trình.

Khu lăng mộ của vợ chồng ông Thiết, bà Thuận nằm ở mặt tiền một con đường trong khu nghĩa trang An Bằng, có quy mô hoành tráng nhất vùng. Kết cấu khu lăng mộ gồm: 9 bậc cấp, linh vật rồng, sư tử đá trước lăng, 4 cặp trụ biểu (8 cột), tượng Phật, nhà bia và bình phong ở phía sau cùng.

Đặc biệt, khu mộ được trang trí khảm sành sứ, đắp nổi hình linh vật rồng, phượng, cảnh quan sông núi, hoa lá; tầng trên của nhà bia và bình phong đều được lợp ngói đỏ, trang trí nhiều màu sắc.

Theo ông Thiết, gia đình đã chi tiền mua khoảng 19 tấn sành sứ để khảm các hình linh vật, trang trí toàn bộ các hạng mục của lăng. Điểm nhấn của khu lăng mộ là 8 trụ biểu phía mặt tiền cao 2m, được khảm sành với nhiều hoa văn tỉ mỉ, oai nghiêm.

Ông Hồ Thiết tại khu lăng mộ được xây dựng sẵn làm nơi an nghỉ cho 2 vợ chồng (Ảnh: Vi Thảo).

"Làng An Bằng không có thợ xây dựng nên gia đình tôi phải thuê 10 thợ kép, chuyên đắp, ghép sành sứ hình rồng phượng cho đền đài, lăng tẩm từ xã Vinh Thanh bên cạnh về làm", ông Thiết kể.

Theo ghi nhận, ngày nay có rất nhiều người dân ở vùng biển Thừa Thiên Huế, khi có điều kiện đều xây mồ mả cho cha mẹ, ông bà, nhà thờ tổ tiên với quy mô rộng lớn, bề thế để báo hiếu, đặc biệt là tại An Bằng.

Không chỉ xây dựng lăng mộ cho người chết, nhiều người còn tự xây dựng nơi yên nghỉ cho chính mình, cho người thân một cách xa hoa, với quan niệm "sống gửi thác về", tìm đất xây mồ ngay khi còn sống.

Theo chính quyền địa phương, không riêng gia đình ông Thiết mà hầu hết người dân làng An Bằng khi có điều kiện đều xây dựng lăng mộ cho ông bà, cha mẹ, bản thân.

Hiện chính quyền đã quy hoạch khu nghĩa trang nhân dân ở xã thôn An Mỹ với diện tích 5ha; đồng thời kêu gọi, vận động người dân không cơi nới lăng mộ, thực hiện nếp sống văn minh mới, sử dụng phương án hỏa táng khi có người thân qua đời.

Khu nghĩa trang làng An Bằng, rộng khoảng 60ha nằm trên địa giới hành chính của 3 thôn Bắc Thượng, Trung Định Hải và An Mỹ, thuộc xã Vinh An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Không chỉ mạng xã hội, báo chí trong nước, nhiều kênh truyền thông nước ngoài cũng đã tìm đến ngôi làng ven biển của Thừa Thiên Huế để tìm hiểu, quay phim, chụp ảnh, đăng tải về "thành phố lăng mộ" An Bằng.

Tại khu nghĩa trang An Bằng tồn tại cả lăng mộ dành cho người chết và lăng mộ của người đang sống được xây dựng sẵn.