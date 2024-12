CSGT giải cứu thiếu nữ bị người lạ trên mạng dụ dỗ

Sáng 7/12, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 18h30 ngày 6/12, Đội nhận được tin báo từ gia đình tại phường Hòa Đông, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về việc một thiếu nữ bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà ra Hải Phòng làm việc.

Gia đình nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo, buôn bán người nên vội báo Đội CSGT đường bộ số 2 để nhờ giải cứu.

Chiếc xe chở thiếu nữ từ huyện Tương Dương đi Hải Phòng (Ảnh: Anh Đức).

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức đón lõng phương tiện trên tuyến quốc lộ 7.

Đến 21h ngày 6/12, tại km28 quốc lộ 7, lực lượng CSGT kiểm tra xe khách mang biển số 15B-038.xx do anh Trần Quang Trọng (SN 1978, trú tại xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác minh được trên xe có một thiếu nữ tên Vũ Minh Th. (14 tuổi, trú tại huyện Tương Dương) đúng như tin báo.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã liên hệ với gia đình để xác nhận thông tin của cháu Th. và xác nhận cháu bỏ nhà đi.

Cháu Th. được Đội CSGT đường bộ số 2 giải cứu, bàn giao cho gia đình (Ảnh: Anh Đức).

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 đã trao đổi, giải thích cho cháu Th. về các thủ đoạn và tác hại của hành vi mua bán người. Sau khi được giải thích, cháu Th. đã nhận thức rõ vấn đề. Trong đêm, cháu đã được gia đình đón về.

Gia đình cháu Th. đã bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc với hỗ trợ từ Đội CSGT đường bộ số 2.