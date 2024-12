Công an giải cứu bé gái 3 tuổi suýt rơi từ ban công tầng 4 trường học

Chiều 6/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông thông báo về một sự cố hy hữu tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học tỉnh. Một bé gái khoảng 3 tuổi đã rơi khỏi lan can tầng 4 nhưng may mắn được các chiến sĩ công an ứng cứu kịp thời.

Hai công an trèo qua lan can, tiếp cận cháu bé (Ảnh: Hồng Long).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, bé gái theo bố mẹ đến trung tâm để theo dõi cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, diễn ra ở tầng 2. Sau đó, bé đã tự rời khỏi bố mẹ và di chuyển lên tầng 4.

Thiếu tá Trần Đình Tín, Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đắk Mil, nghe tiếng khóc từ tầng trên và vội chạy lên kiểm tra. Tại tầng 4, ông phát hiện bé gái đã chui qua lỗ hổng ở lan can, nằm cheo leo trên tấm chắn nước mưa bê tông dài 5m, rộng 45cm. Bé gái gào khóc, sợ hãi và có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tấm chắn nước mưa bê tông rộng khoảng 45cm nên cháu bé có thể bị rơi xuống bất cứ lúc nào (Ảnh: Hồng Long).

Trước tình huống cấp bách, Thiếu tá Tín phối hợp với Trung tá Phan Lê Tiến, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Đắk Mil, giải cứu.

Cả hai kêu gọi mọi người bên dưới tìm cách che chắn, giăng mền, bạt nilon phòng trường hợp bé rơi xuống. Đồng thời, họ trèo qua lan can, nhanh chóng tiếp cận, bế bé đến khu vực an toàn, bàn giao cho bố mẹ.

Với sự nhanh nhạy, Thiếu tá Tín (áo tím) và Trung tá Tiến đã giải cứu cháu bé một cách an toàn (Ảnh: Hồng Long).

Sự việc khiến nhiều người chứng kiến lo lắng, thót tim vì sự an toàn của bé gái. Đồng thời, họ bày tỏ sự thán phục đối với các chiến sĩ công an đã nhanh nhẹn, giải cứu bé an toàn.