Công an vào cuộc vụ nữ cán bộ công đoàn bị dọa giết

Chị T., bất ngờ bị uy hiếp trên mạng xã hội vì không giúp công ty "tín dụng đen" đòi nợ công nhân.

Sáng 11/5, trao đổi với PV Dân trí, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Phước cho hay, sáng nay, nữ cán bộ công đoàn bị ghép ảnh trên mạng, đe dọa đã đến cơ quan công an khu cô nghiệp (KCN) Bắc Đồng Phú và công an tỉnh để cung cấp thông tin. Cơ quan công an cũng đã trích lục những số điện thoại gọi đến đe dọa chị T. để làm rõ vấn đề.

"LĐLĐ tỉnh cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ an toàn cho chị T. Thời gian qua, nhiều trường hợp cán bộ, người lao động trên địa bàn đã bị các nhóm cho vay "tín dụng đen" đe dọa và vấn đề này rất bức xúc ở các khu công nghiệp", đại diện LĐLĐ cho hay.

Theo vị này, không chỉ cán bộ công đoàn, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cũng bị làm phiền khi công nhân nợ "tín dụng đen". LĐLĐ mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên để đảm bảo đời sống cho cán bộ công đoàn, công nhân, người lao động.

Không chỉ cán bộ công đoàn, người lao động mà các lãnh đạo công ty cũng bị các đối tượng cho vay uy hiếp.

"Có doanh nghiệp gặp tình trạng công ty cho vay "tín dụng đen" liên tục gọi đến và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của người vay và người thân người vay. Khi phòng nhân sự không cung cấp thì các đối tượng này để chế độ tự động gọi liên tục, cứ nhấc máy lên là tắt, bỏ máy xuống lại gọi. Nhóm này gọi liên tục cả ngày khiến công ty không thể làm được việc, bức xúc lắm", đại diện LĐLĐ thông tin thêm.

Về lâu dài, LĐLĐ tỉnh Bình Phước cũng đã và đang kết nối với một số ngân hàng, tổ chức tín dụng có uy tín để hỗ trợ tín dụng cho công nhân, người lao động.

Trao đổi với PV Dân trí, chị Trần Thị T. (cán bộ công đoàn làm việc tại KCN Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cho biết, đang rất bức xúc vì liên tục bị ghép ảnh đe dọa, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm trên mạng xã hội Facebook.

Đây không phải là lần đầu tiên nhưng lần này các đối tượng tỏ ra rất manh động, uy hiếp trực tiếp đến sự an toàn của bản thân, gia đình và con cái chị T.

Theo chị T, ngày 9/5, chị nhận được điện thoại từ một số máy lạ cho biết, hai công nhân của công ty nơi chị T. làm có vay tiền của họ và yêu cầu chị T. báo công nhân trả tiền.

Nhóm người lạ còn đọc rõ ngày tháng năm sinh của người thân chị T. cùng địa chỉ nơi ở để uy hiếp.

Ban đầu, người gọi đến nói chuyện lịch sự nên chị T. nói sẽ kiểm tra thông tin trên rồi sẽ báo lại. Tuy vậy, ngay sau đó có rất nhiều số máy lạ liên tục gọi đến số điện thoại của chị T. chửi bới, đe dọa. Nhóm người này còn đọc cả ngày tháng năm sinh người thân của chị T. để uy hiếp, thậm chí dọa giết chồng, con của chị T. nếu không đòi được nợ.

Thấy các đối tượng quá manh động, chị T. không nghe điện thoại của những số lạ nữa thì phát hiện bị cắt ghép hình ảnh, dựng thông tin sai sự thật đăng lên Facebook của công ty để lăng mạ.

Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh và thông tin của chị T. còn bị các đối tượng xấu đăng lên mạng xã hội với nội dung chị T. gạ gẫm, giật chồng người khác nhằm hạ uy tín, danh dự tại nơi làm việc.

Bước đầu làm việc với hai công nhân liên quan vụ việc, hai người này cho biết, có vay tiền tại một công ty tài chính. Một người vay 50 triệu, đã trả gốc và lãi 65 triệu đồng từ năm 2020, một người vay 40 triệu đồng, đã trả hơn 30 triệu đồng, vẫn còn trong thời hạn trả nợ. Tuy vậy, cả hai công nhân đều khẳng định không cung cấp thông tin chị T. cho công ty cho vay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.