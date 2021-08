Công an Hà Nội tặng nhiều suất quà tới người già neo đơn gặp khó khăn

Dân trí Để hỗ trợ, động viên các cụ già neo đơn gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19, Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa tới các cụ.

Sáng 24/8, Công an phường Trung Hòa và Công an quận Cầu Giấy tổ chức trao tặng nhiều suất quà tới những cụ già neo đơn, gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Sáng 24/8, Công an phường Trung Hòa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức trao gần 40 suất quà, tặng những trường hợp người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực chung cư B11 Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó tại khu vực tầng một chung cư B11D Nam Trung Yên, lúc 9h cùng ngày, tổ trưởng dân phố đã thông báo và mời hàng chục cụ già, người cao tuổi tới dự lễ nhận các suất quà ý nghĩa từ lực lượng chức năng.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa, qua rà soát trên địa bàn, lực lượng chức năng thống kê được khoảng hơn 60 trường hợp là những cụ già độc thân, người neo đơn gặp hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Ngay sau khi nắm được tình hình, công an phường đã báo cáo lên Công an quận Cầu Giấy để xin ý kiến và nhận được sự đồng thuận, đồng ý hỗ trợ đối với các trường hợp người già neo đơn trên địa bàn.

Các cụ già neo đơn được nhận quà trong sáng 24/8.

"Ngay trong sáng nay (24/8), chúng tôi đã tổ chức phát khoảng 40 suất quà tới các cụ già neo đơn, đặc biệt là các cụ già có hoàn cảnh khó khăn. Với những cụ đang bị bệnh tật, đau yếu, lực lượng chức năng sẽ mang quà lên tận nơi ở của các cụ để trao tặng", Trung tá Nguyễn Xuân Vượng chia sẻ.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, tuy đây là những phần quà rất nhỏ nhưng phần nào cũng thể hiện sự quan tâm của lực lượng chức năng đối với người dân trong hoàn cảnh đại dịch bùng phát

Trong đợt này, Công an phường Trung Hòa cũng rà soát lại toàn bộ những trường hợp sinh viên, người lao động gặp khó khăn bị mắc kẹt lại Thủ đô, để kịp thời động viên, giúp đỡ.

Nhận phần quà trên tay, cụ Phạm Thị Yến (85 tuổi) vui mừng: "Tuy đây không phải là những phần quà mang giá trị vật chất lớn, nhưng đó là sự quan tâm đặc biệt của công an phường, công an quận tới những hoàn cảnh gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19".

Cụ Phạm Thị Yến (bên phải) vui mừng khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Công an phường Trung Hòa, Công an quận Cầu Giấy.

Cùng chung cảm xúc như cụ Phạm Thị Yến, bà Lê Thị Hiền (75 tuổi, trú tại tòa B11D Nam Trung Yên) sống độc thân và không có chỗ nương tựa. Nay nhận được sự quan tâm của lực lượng chức năng, bà đã xúc động và gửi lời cảm ơn đến Công an phường Trung Hòa, Công an quận Cầu Giấy.

Trong diện được nhận quà, nhưng cụ Trịnh Ngọc Trình (90 tuổi, ở tòa B11B Nam Trung Yên) lại bị nằm liệt giường vì cơn bạo bệnh. Cụ không thể tự xuống nhận quà nên đã được lực lượng chức năng lên tận phòng để trao tặng và hỏi thăm sức khỏe.

Nhận được sự quan tâm của chính quyền và công an địa phương, cụ Trịnh Ngọc Trình cảm thấy rất vui và gửi lời cảm ơn đến Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Trung Hòa đã động viên cụ trong những ngày tháng dịch bệnh khó khăn này.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Trung Hòa phát biểu tại buổi trao quà nghĩa tình tặng các cụ già neo đơn sáng 24/8.

Các cụ già neo đơn, gặp hoàn cảnh khó khăn được nhận những phần quà tuy nhỏ bé nhưng mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của chính quyền, công an đến nhân dân.

Những trường hợp được nhận quà lần này là các cụ già neo đơn sống tại khu chung cư B11 Nam Trung Yên.

Đại diện Công an quận Cầu Giấy trao quà tới các cụ già neo đơn.

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy trao quà và gửi lời động viên tới các cụ già gặp khó khăn.

Trung tá Nguyễn Xuân Vượng (bìa trái) trao quà tới một cụ ông sống độc thân tại khu chung cư B11 Nam Trung Yên.

Đối với các trường hợp cụ già sức khỏe yếu không thể đi lại, lực lượng chức năng sẽ mang quà lên tận nơi để trao tặng.

Cụ Trịnh Ngọc Trình (90 tuổi, ở tòa B11B Nam Trung Yên) phải nằm liệt giường vì cơn bạo bệnh, nên đã được lực lượng chức năng lên tận phòng để trao tặng và hỏi thăm sức khỏe.

Trần Thanh