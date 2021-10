Công an băng đồng, vượt sông mang "tình thương cho em" hậu Covid

Dân trí Ngày 28/10, công an TP Cần Thơ đã đến nhà thăm hỏi, động viên em Lê Trần Khôi Nguyên (7 tuổi, ở Thới Phước 1, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Cần Thơ). Em Nguyên mồ côi cha vì Covid-19.

Thượng tá Lương Hoàng Tuấn - Phó trưởng phòng PX03 Công an TP Cần Thơ thay mặt Ban giám đốc và lực lượng công an đã động viên, chia sẻ với mất mát to lớn với gia đình cháu Nguyên.

"Mong rằng thời gian tới, với sự đồng hành của lực lượng công an TP Cần Thơ, các cháu và gia đình sẽ phấn đấu vươn lên, ổn định cuộc sống, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương" - Thượng tá Tuấn bày tỏ.

Lực lượng Công an TP Cần Thơ qua phà đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình có con mồ côi vì Covid-19 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ với những khó khăn của gia đình, công an TP Cần Thơ đã hỗ trợ 3 triệu đồng, xe đạp, đồ dùng học tập, thẻ bảo hiểm y tế… Đồng thời đơn vị sẽ đỡ đầu Khôi Nguyên cho đến khi em đủ 18 tuổi.

Được biết, em Nguyên là con đầu lòng của chị Trần Ánh Xuân (37 tuổi), là giáo viên mầm non. Chồng chị Xuân vốn là thợ hồ làm việc ở quận Bình Thủy. Gần cuối tháng 7/2021, chồng chị Xuân mắc Covid-19 và mất vào ngày 3/8.

Đoàn phải vượt sông, qua phà mới đến được nhà bé Nguyên (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Được sự giúp đỡ của Công an TP Cần Thơ và quý mạnh thường quân, tôi cảm kích vô cùng. Sự hỗ trợ kịp thời, chu đáo của lực lượng chức năng là nguồn động viên rất lớn, giúp mẹ con tôi và những gia đình đồng cảnh vượt qua nỗi đau mất người thân, an tâm học tập, hướng tới tương lai", chị Xuân xúc động nói.

Ông Nguyễn Trần Sơn Nam - Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh cảm ơn sự nói lời cảm ơn về sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công an TP Cần Thơ. Vị đại diện chính quyền hy vọng không chỉ gia đình bé Khôi Nguyên mà còn những gia đình khác có con mồ côi vì Covid-19 sẽ được Công an thành phố bảo trợ, chăm sóc để nâng bước các em trên con đường học vấn.

Mô hình "tình thương cho em" hậu Covid do Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Cần Thơ thực hiện.

Đây là hoạt động hướng đến các em bất hạnh, mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Đây là hoạt động để động viên, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời những khó khăn của gia đình các cháu, giúp các cháu có thêm điều kiện học tập, đến trường và ổn định cuộc sống.

Cán bộ của Công an Cần Thơ thăm hỏi, động viên em Nguyên (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thời gian triển khai mô hình bắt đầu từ tháng 10/2021 cho đến khi các bé đủ 18 tuổi, với mức hỗ trợ được duy trì tối thiểu 3 triệu đồng/năm/em. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình do các đoàn viên, hội viên và công đoàn Công an TP Cần Thơ đóng góp.

Ngoài ra, trong thời gian này, lực lượng công an các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ theo dõi, nắm tình hình để hỗ trợ kịp thời cho các em như: phương tiện đến trường, đồ dùng học tập, chi phí bảo hiểm y tế… cũng như các khó khăn phát sinh khác.

Bảo Kỳ