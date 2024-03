Chung cư "ngáo" giá, vợ chồng IT lương hơn 45 triệu đồng vật vã mua nhà

Tiền tỷ trong tay vẫn không với tới... chung cư

Đam mê công nghệ thông tin từ nhỏ, anh Nguyễn Văn Thành (31 tuổi, ở Bắc Ninh) đã thực hiện ước mơ trở thành nhân viên IT cho một công ty công nghệ ở Cầu Giấy (Hà Nội).

Đến nay, anh có 13 năm lăn lộn tại thủ đô kể từ khi nhập học vào trường đại học. Hơn 1 thập kỷ qua đều đi thuê trọ, mỗi lần chuyển chỗ ở là anh Thành thấy khiếp đảm.

Cách đây 1 năm, anh quyết định lập gia đình và mong mỏi có một căn nhà ở thủ đô để ổn định cuộc sống lâu dài.

Mức lương của IT khá cao so với những ngành nghề khác (Thống kê của Top CV).

"Thiết nghĩ, vợ chồng trẻ chỉ cần thuê một phòng trọ khép kín là đủ sử dụng. Tuy nhiên khi có con nhỏ, chúng tôi không thể sinh sống lâu dài trong căn phòng như vậy. Tính xa hơn, chắc chắn chúng tôi phải mua nhà", anh Thành tính toán.

Hiện nay, anh đang làm nhân viên IT với mức lương hơn 30 triệu đồng/tháng. Vợ anh cũng làm phòng kinh doanh của một công ty về công nghệ với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo thị trường tuyển dụng 2023-2024 do TopCV công bố, thu nhập của nhân viên IT có kinh nghiệm vẫn nhỉnh hơn so với nhiều ngành nghề khác.

Vợ chồng anh đang độ tuổi lao động, thực hiện mục tiêu mua nhà cũng giúp cả hai có động lực phấn đấu hơn nữa. Gom số tiền hai vợ chồng tiết kiệm trong thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của gia đình, anh Thành đang có trong tay 1 tỷ đồng. Dự tính, anh sẽ tìm chung cư hoặc nhà mặt đất trị giá khoảng 2-2,5 tỷ đồng.

Anh phân tích, nếu mua căn hộ với số tiền trên, anh sẽ phải vay ngân hàng 1-1,5 tỷ đồng. Với lãi suất khá thấp như hiện nay, không ít ngân hàng cam kết lãi suất hơn 6% trong 2 năm đầu. Nếu vay 1,4 tỷ đồng, số tiền lãi ước tính hơn 6 triệu/tháng. Tính thêm tiền gốc, mỗi tháng anh phải trả khoảng 12 triệu đồng.

Theo nam kỹ sư IT, số tiền lãi này đúng bằng số tiền anh đang phải trả cho việc thuê trọ hiện nay. Quyết tâm tìm mua nhà của anh dâng lên ngùn ngụt. Song, thực tế mua căn hộ tại Hà Nội lại khác xa so với dự tính, tưởng tượng ban đầu của vợ chồng anh.

Hành trình tìm nhà gian nan

Bắt đầu từ giữa năm 2023, anh cùng vợ liên tục tìm hiểu các dự án căn hộ chung cư hoặc nhà đất trên địa bàn Hà Nội. Ban đầu, anh có ý định tìm căn hộ ở khu vực quận Hà Đông hoặc quận Nam Từ Liêm cho gần bố mẹ vợ và không cách xa nơi làm việc. Sau này có con nhỏ, bố mẹ vợ sẽ hỗ trợ gia đình anh trông nom con cái.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu nhà ở tại đây, anh đã "hết hồn" khi giá căn hộ tại quận Hà Đông "cực đắt" so với tài chính dự kiến, dao động từ 3-4 tỷ đồng cho một căn hộ chung cư nhỏ hay nhà đất chỉ chừng 30m2 nằm sâu trong ngõ, ngách.

Từ bỏ ý định mua nhà tại khu vực này, anh chuyển hướng tìm mua ở ngoại ô, vùng ven như huyện Hoài Đức, huyện Gia Lâm… để có giá mềm hơn.

"Nếu mua nhà đất nằm sâu trong ngõ ngách, tôi thấy khá bất tiện. Ngoài việc gửi ô tô xa, lúc vợ sinh con hay ốm đau bệnh tật mà xe không thể đỗ trước cửa rất vất vả", anh Thành chia sẻ.

Vì vậy, anh khoanh vùng loại hình căn hộ nhỏ hơn, chỉ mua chung cư khu vực ngoại thành Hà Nội.

Một số dự án được anh Thành tham khảo (Ảnh: NVCC).

Thời điểm cuối năm 2023, vợ chồng anh liên tục tìm kiếm chung cư khu vực ngoại thành Hà Nội. Những ngày nghỉ, hai vợ chồng bận rộn lên mạng tìm đọc về các dự án, liên hệ với sale bất động sản để nghe tư vấn.

Nhắm khu vực quận Long Biên, song không có dự án mới nào có căn hộ dưới 2 tỷ đồng.

Anh tận mắt đến xem những chung cư rao bán với giá 1,7-1,8 tỷ đồng thì đã sử dụng nhiều năm, cũ kĩ, xuống cấp và phải tu sửa rất nhiều mới có thể về ở được.

"Chúng tôi chỉ có nhu cầu ở tại ngoại thành trong khoảng thời gian nhất định. Khi con cái đi học, gia đình nào cũng có xu hướng dịch chuyển gần hơn ở nội thành. Lúc này, bán những căn hộ quá cũ như vậy sẽ bị lỗ nhiều, nên tôi lại loại bỏ phương án này", anh Thành nói.

Anh dự tính tìm khu vực xa hơn là huyện Gia Lâm. Tại đây, cũng có nhiều căn chung cư nhỏ, giá hơn 1,7 tỷ đồng. Mức này vừa đủ tài chính đang có và sẽ phấn đấu mua thêm ô tô để đi lại vào nội thành làm việc.

Song, với những căn hộ 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh chi phí khoảng 1,7-2,1 tỷ đồng, đầy đủ nội thất nhưng mật độ cư dân quá đông đúc. Anh Thành đắn đo từ chỗ gửi ô tô cũng không có.

Phân khúc chung cư với giá 3-3,5 tỷ đồng trên thị trường sẽ nhiều hơn. Song, với mức thu nhập của vợ chồng anh hiện nay, nếu đi vay 2-2,5 tỷ đồng ngân hàng sẽ là gánh nặng.

Nhà giá rẻ lại cũ kĩ, căn hộ phù hợp hơn giá quá cao. Đầu năm 2023, giá chung cư Hà Nội tăng cao, khiến anh Thành phải bỏ cuộc, đành chấp nhận thuê trọ như hiện nay và chờ cơ hội mới.

Dữ liệu mới nhất từ Batdongsan.com.vn cho thấy, giá rao bán trung bình chung cư ở Hà Nội trong 2 tháng đầu năm nay tăng 17% so với cùng kỳ 2023. Nhiều người mua, bán và các môi giới bất động sản nhận xét giá chung cư Hà Nội đang "leo thang". Không ít dự án có mức tăng giá trên 20% chỉ sau 1 năm.

(Tên nhân vật đã thay đổi)