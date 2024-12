Chủ tịch Quốc hội tặng quà gia đình chính sách, người khó khăn ở Hà Tĩnh

Chiều 27/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian đến thăm và tặng quà Tết các gia đình.

Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác trao tặng 50 suất quà Tết tới 50 gia đình chính sách, người có công, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn và thành phố Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong năm 2024 (Ảnh: Lê Văn).

Làm việc với địa phương, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội nêu quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc trong năm 2025.

"Quốc hội vừa qua cũng quyết định cho phép sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương để hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo", Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh (Ảnh: Lê Văn).

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức phù hợp để cùng với sự hỗ trợ của nhà nước sớm vươn lên thoát nghèo và góp phần xây dựng đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến cấp xã; lan tỏa, nhân rộng các mô hình nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; đồng thời, quan tâm giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội ở cơ sở để mọi người dân đều có cuộc sống bình an.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Ông cho biết những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Hà Tĩnh luôn tập trung chăm lo các hoạt động an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Thái Văn Hùng (Ảnh: Lê Văn).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để Hà Tĩnh có thêm nhiều bước phát triển mới.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm và tặng quà gia đình ông Thái Văn Hùng (SN 1952, trú xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) là thương binh 1/4.