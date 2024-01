Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà Tết tại Nghệ An

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tóm tắt tình hình của huyện năm 2023 và kết quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo đón xuân Giáp Thìn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà huyện Thanh Chương đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc ta là chia sẻ, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, "lá lành đùm lá rách"… Đảng, Nhà nước, các tổ chức luôn xác định người dân là vị trí trung tâm để quan tâm, hướng đến, nhất là dịp Tết.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (Ảnh: Thành Duy).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong rằng người dân huyện Thanh Chương nói riêng, Nghệ An nói chung, nhất là các hộ gia đình đang khó khăn sẽ nỗ lực vươn lên để có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn. Chủ tịch nước cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của Nghệ An chăm lo hơn cho người dân. Cả hệ thống chính trị của tỉnh đoàn kết một lòng, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà Tết đến người nghèo tại xã Thanh Thủy, Thanh Chương (Ảnh: Xuân Hướng).

Công tác chăm lo người có công, an sinh xã hội luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả.

Liên tục 10 năm qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo", kêu gọi được tổng kinh phí trên 720 tỷ đồng, đảm bảo mỗi hộ nghèo được tặng 1 suất quà tối thiểu 500.000 đồng vào dịp Tết.

Đặc biệt, đầu năm 2023, tỉnh Nghệ An đã phát động chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho hơn 15.800 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025. Sau 1 năm triển khai, toàn tỉnh đã xây dựng, bàn giao được hơn 7.500 nhà (đạt 48%), với tổng số tiền là trên 350 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, qua đó góp phần quan trọng giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nhà ở, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao hỗ trợ người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ảnh: Xuân Hướng).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, trong đó có việc thực hiện tốt chính sách đối với người có công; chăm lo cho người nghèo, người yếu thế.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, tỉnh Nghệ An tập trung đảm bảo an ninh, an toàn để nhân dân vui xuân đón Tết; cung ứng đầy đủ, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp của hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhân dân mua sắm Tết; tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo - Giáp Thìn 2024" vào tối 21/1 để kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của cộng đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết ấm áp, đầy đủ hơn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (Ảnh: Thành Duy).

"Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Chủ tịch nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, giúp tỉnh có điều kiện thuận lợi để chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị", Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ.

Trong chuyến công tác thăm, làm việc, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã trao các phần quà có tổng giá trị hơn 20,2 tỷ đồng, gồm: 60.000 bếp tiết kiệm năng lượng trị giá 19,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng điểm bếp ăn bán trú cho Trường Mầm non xã Thông Thụ, huyện Quế phong trị giá 300 triệu đồng và 1 căn nhà chữ thập đỏ trị giá 50 triệu đồng đến gia đình nghèo; tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) và 308 suất quà là phiếu mua hàng và tiền mặt (trị giá 500.000 đồng/suất) tới người nghèo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia phiên chợ Tết nhân ái cùng bà con nhân dân xã biên giới Thanh Thủy (Ảnh: Xuân Hướng).

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Chủ tịch nước cũng đã tặng 15 suất quà tới thân nhân gia đình liệt sỹ (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) và 200 phần quà tới công nhân tỉnh Nghệ An (mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác tham gia phiên chợ Tết nhân ái cùng bà con nhân dân xã biên giới Thanh Thủy và tham dự các hoạt động văn hóa, văn nghệ của chợ Tết.