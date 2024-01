Ngày 13/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định đây là hai đồ án quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mới, cơ hội mới cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới với mục tiêu và tầm nhìn dài hạn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ công bố quy hoạch tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển của cả nước, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực có thế mạnh. Tầm nhìn đến năm 2050, là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung xây dựng và triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa quy hoạch tỉnh.

Trước mắt trong năm 2024, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung hoàn thành công tác xây dựng và phê duyệt quy hoạch vùng huyện; thực hiện 5 chương trình, đề án trọng tâm".

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng, các doanh nghiệp và nhà đầu tư để Nghệ An thực hiện thành công các mục tiêu quy hoạch đã đề ra; phấn đấu phát triển tỉnh xứng tầm với vị thế chiến lược, vai trò quan trọng đối với vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh mục tiêu quy hoạch tỉnh Nghệ An hướng đến không chỉ là khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân mà còn là mong muốn của nhân dân cả nước đối với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghệ An.

Phó Thủ tướng cũng gợi mở nguồn lực chính để Nghệ An thực hiện thành công quy hoạch tỉnh đó là nguồn tài nguyên, nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tiềm năng các hệ sinh thái, không gian để phát triển. Bởi, quy hoạch là khơi thông các tiềm năng, ưu tiên triển khai các hạ tầng liên vùng, liên tỉnh để tạo ra kết nối liên thông, phát triển hành lang kinh tế phía đông để thúc đẩy phía tây.

Cùng với đó, cần sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Trung ương; đặt phát triển nông nghiệp dưới góc độ phát triển rất riêng biệt. Chú trọng phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và cho vùng. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh lợi thế sắp tới của Nghệ An là môi trường kinh doanh, sự an toàn trong kinh doanh, là năng lượng xanh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, khẳng định công bố quy hoạch mới là bước khởi đầu, chặng đường thực hiện quy hoạch là rất dài, nhiệm vụ rất quan trọng, trong bối cảnh có nhiều yếu tố thuận lợi đan xen không ít thách thức.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại lễ công bố quy hoạch tỉnh (Ảnh: Nguyễn Duy).

Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đoàn kết, năng động, sáng tạo; tích cực, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương để tổ chức thực hiện các quy hoạch đạt hiệu quả cao nhất.

Tại lễ công bố quy hoạch, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 9.550 tỷ đồng được đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam. Đây là những dự án quan trọng đầu tiên để cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao quyết định phê duyệt phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040 cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: Nguyễn Duy).