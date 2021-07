Chi 12 tỷ hỗ trợ người bán vé số gặp khó khăn tại An Giang

Dân trí Thấu hiểu nỗi khó khăn của người dân trong lúc dịch Covid-19 bùng phát, UBND tỉnh An Giang đã vận động trên 300 tấn gạo hỗ trợ người nghèo và trích 12 tỷ đồng hỗ trợ 8.000 người bán vé số dạo.

Theo thông tin từ đại diện UBND tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước vừa ký văn bản thống nhất hỗ trợ người bán lẻ vé số lưu động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang hỗ trợ người bán vé số dạo 1,5 triệu đồng/người. Nguồn tiền hỗ trợ lấy từ nguồn tài chính hợp pháp của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang.

Điều kiện để người bán vé số được hỗ trợ phải là người lao động cư trú hợp pháp và đang mưu sinh bằng nghề bán lẻ vé số lưu động trên địa bàn tỉnh An Giang.

An Giang hỗ trợ người bán vé số 1,5 triệu đồng/người.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 8.000 người bán vé số lẻ, lưu động.

Ông Châu Văn Ly - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang cho biết: "Hiện đơn vị đang phối hợp với Ủy ban mặt trận các cấp, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố khẩn trương triển khai chi tiền hỗ trợ cho các nhóm lao động bán vé số dạo".

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang đã phối hợp Ủy ban MTTQVN tỉnh vận động trên 300 tấn gạo và đang triển khai hỗ trợ gạo đến hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh An giang hiện có 10.232 hộ nghèo, với 35.864 nhân khẩu; có 26.655 hộ cận nghèo, với 98,322 nhân khẩu.

Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo không nằm trong gói hỗ trợ 26.000 tỷ nên An Giang vận động trên 300 tấn gạo, giao các địa phương hỗ trợ cho người dân (Ảnh: Minh Anh).

Ông Châu Văn Ly cũng cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang có trên 51.500 người là lao động tự do (bao gồm 8.000 người bán vé số). Sở đang phối hợp với các huyện, thị, thành phố rà soát, hoàn thiện danh sách sẽ trình UBND tỉnh vào vài ngày tới.

"Vì lý do phải rà soát, bổ sung các đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc triển khai hỗ trợ nhóm đối tượng này còn chậm. Tuy nhiên, với tinh thần rà soát kỹ để không một đối tượng nào trong nhóm lao động tự do bị bỏ quên", Giám đốc Sở LĐ-TB&XH An Giang chia sẻ.

Nguyễn Hành