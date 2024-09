"Cần câu cơm" bị trộm, nam tài xế grab suýt khóc khi nghe công an thông báo

Anh T.V.M.H. (25 tuổi, tạm trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vừa gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an phường Tự An và Công an thành phố Buôn Ma Thuột bày tỏ lòng cảm kích với lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, truy tìm thủ phạm trộm cắp xe máy của mình và trao trả lại chiếc xe.

Nam thanh niên kể, anh từ huyện lên thành phố Buôn Ma Thuột thuê trọ để sống và đi làm kiếm thu nhập lo cho gia đình. Ngoài bán hàng tại một cửa hàng quần áo vào ban ngày, buổi chiều tối và đêm khuya đến rạng sáng, anh H. làm thêm nghề chạy Grab.

Chiếc xe máy là phương tiện mưu sinh của nam thanh niên bị kẻ gian đánh cắp (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chiếc xe máy Yamaha Exciter là phương tiện duy nhất, được anh H. ví như "cần câu cơm" để giúp chàng trai trẻ bám trụ với cuộc sống ở thành phố.

Rạng sáng 31/8, sau khi chạy được vài chuyến xe, anh H. đưa phương tiện về và cẩn thận dắt chiếc xe vào sâu bên trong khu trọ, khóa cổ xe cẩn thận. Tuy nhiên, sau khi tắm rửa xong, nam tài xế Grab hoảng hốt khi chiếc xe "không cánh mà bay".

Lo lắng khi tài sản rất lớn của bản thân không còn, nam thanh niên chỉ biết nhấc máy gọi cho chủ phòng trọ để thông báo sự việc và nhờ hỗ trợ nhưng do đã khuya nên không ai nghe máy.

Lực lượng công an đã trích xuất camera, truy tìm thủ phạm (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Chiếc xe bị đánh cắp tôi rất buồn, với nhiều người, chiếc xe máy cũng không quá giá trị nhưng với tôi đó là tài sản lớn và không có xe tôi sẽ không có phương tiện đi làm kiếm tiền.

Gọi chủ trọ không được, tôi chỉ biết đến Công an phường Tự An để trình báo, dù đã nửa đêm nhưng các chiến sĩ vẫn ân cần hỏi han, động viên và tiếp nhận các thông tin của tôi cung cấp", anh H. nhớ lại.

Đến tối 31/8, khi anh H. đang ở phòng trọ, lực lượng công an đã tới tìm và thông báo đến trụ sở nhận lại chiếc xe máy bị trộm.

"Tôi rất bất ngờ, không nghĩ rằng các chiến sĩ lại tìm ra được chiếc xe nhanh đến vậy. Nghe các chú công an thông báo tôi nghẹn ngào suýt khóc vì xúc động", nam tài xế chia sẻ.

Nhanh chóng được tìm thấy chiếc xe máy, nam thanh niên xúc động và viết thư cảm ơn lực lượng công an (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin từ Công an phường Tự An, sau khi tiếp nhận trình báo của người dân, đơn vị đã phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành trích xuất camera an ninh để truy xét đối tượng.

Qua đó, xác định thủ phạm là Lê Văn Sơn (39 tuổi, tạm trú phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột) và tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận bản thân có 3 tiền án và không có việc làm, nghiện ma túy nên đối tượng đã đi trộm cắp tài sản để bán kiếm tiền tiêu xài.

Rạng sáng 31/8, đối tượng dạo quanh dãy trọ và lẻn vào, dùng vam phá khóa mang theo để mở khóa và điều khiển xe máy đến một cửa hàng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột bán.