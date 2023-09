Bộ Công an bàn giao 600 ngôi nhà tới người nghèo Hà Tĩnh

Ngày 26/9, tại huyện Hương Khê, Bộ Công an và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ bàn giao 600 ngôi nhà đợt 1 cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp với nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng 1.000 ngôi nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với kinh phí 50 tỷ đồng.

Việc triển khai được các đơn vị, địa phương thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Thượng tướng Lương Tam Quang (bên phải) trao quà và chìa khóa tượng trưng cho hộ khó khăn (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trên cơ sở đề xuất của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đề xuất Bộ Công an cho thay đổi một số chi tiết về ngôi nhà nhằm phù hợp đặc điểm khí hậu, địa hình và phong tục tập quán của người dân trên địa bàn.

Theo mẫu thiết kế mới, ngoài mức kinh phí 50 triệu đồng từ các nhà tài trợ do Bộ Công an kêu gọi, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động thêm gần 40 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ tỉnh, Quỹ vì người nghèo và sự đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng của cộng đồng dân cư, nâng tổng giá trị mỗi căn nhà lên gần 90 triệu đồng.

Sau 3 tháng triển khai, đến nay, đã có 600 căn nhà được trao tặng đợt 1 tại 13 huyện, thành phố, thị xã.

Thượng tướng Lương Tam Quang cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm ngôi nhà vừa hoàn thành cho hộ khó khăn (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trên cơ sở thống nhất chủ trương với tỉnh Hà Tĩnh và từ sự giúp đỡ, ủng hộ của các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm với tinh thần "Trao yêu thương để nhận về hạnh phúc", Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thiết kế mẫu nhà, cách thức, phương pháp thực hiện để Công an tỉnh Hà Tĩnh chung tay cùng bà con nhân dân xây dựng nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống người dân tại các địa bàn khó khăn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh Hà Tĩnh linh hoạt, đề xuất điều chỉnh thiết kế ban đầu để phù hợp đặc điểm tình hình, đặc thù thời tiết, khí hậu của tỉnh Hà Tĩnh, tạo sự chắc chắn hơn, khang trang hơn, tăng diện tích sử dụng cũng như phù hợp phong tục, tập quán của người dân.

Thứ trưởng mong muốn các hộ gia đình sau khi có chỗ ở ổn định, kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống và đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công an đối với tỉnh Hà Tĩnh trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong việc kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ địa phương xây dựng nhà cho người nghèo.

"Chương trình của Bộ Công an đã thật sự tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, với sự phấn khởi đón nhận của quần chúng nhân dân; là niềm động viên, cổ vũ lớn lao về tinh thần cũng như vật chất đối với các hộ nghèo, giúp họ có điều kiện để an cư lạc nghiệp", ông Dũng nói.