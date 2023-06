1.000 căn nhà tặng người nghèo ở Hà Tĩnh

Sáng 23/6, tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, Bộ Công an phối hợp tỉnh Hà Tĩnh và các doanh nghiệp tổ chức lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây 1.000 ngôi nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong những năm qua, thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an luôn tập trung hướng tới công tác an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, người gặp khó khăn trên địa bàn cả nước.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện nhà tài trợ trao nhà tới hộ nghèo (Ảnh: Dương Nguyên).

Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng gần 14.000 căn nhà, cùng các điểm trường bán trú tại nhiều tỉnh, thành.

Nay, Bộ Công an tiếp tục hoàn thành 2 ngôi nhà mẫu tại huyện Hương Sơn và phấn đấu sẽ hoàn thiện 1.000 ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng các hộ dân nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại 13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào dịp lễ Quốc khánh năm 2023.

Nguồn kinh phí do Bộ Công an vận động từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ hơn 50 tỷ đồng. Mỗi căn nhà có diện tích khoảng gần 40m2, mái nhà được lợp tôn xốp, xung quanh lắp ghép bằng tấm xốp ốp tôn nhôm 3 lớp, cách nhiệt.

Phần nhà cố định có kinh phí là 50 triệu đồng; các hạng mục còn lại khoảng 20 triệu đồng được vận động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức tại địa phương.

"Chúng tôi cảm ơn sự đồng lòng, giúp sức của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và xin chúc mừng các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở trong dịp này. Mong bà con các hộ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống", Thượng tướng Lương Tam Quang chia sẻ.

Đón nhận ngôi nhà mới, chị Đồng Thị Hồng (ở thôn Liên Sơn, xã Sơn Hàm, Hương Sơn) cho biết, trước đây, gia đình sống trong căn nhà xuống cấp.

"Nay gia đình chúng tôi được Bộ Công an trao kinh phí hỗ trợ và Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương giúp sức xây căn nhà mới. Chúng tôi rất vui mừng và xin hứa sẽ cố gắng vươn lên làm ăn phát triển kinh tế, luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và góp sức giữ gìn an ninh, trật tự địa phương", chị Hồng nói.

Dịp này, các nhà tài trợ cũng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà tặng hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.