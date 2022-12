BHXH TPHCM tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân Cần Giờ

Tham dự chương trình có ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TPHCM; bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cần Giờ và lãnh đạo các ban ngành huyện Cần Giờ, các đơn vị trực thuộc BHXH TPHCM.

Tại chương trình, BHXH TPHCM đã trao tặng 150 sổ BHXH, 56 thẻ BHYT đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh và 6 xã thuộc huyện Cần Giờ.

Ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TPHCM trao tặng thẻ BHYT, sổ BHXH cho bà con Cần Giờ (Ảnh: BHXH TPHCM).

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được BHXH huyện Cần Giờ vận động từ các mạnh thường quân chung tay đồng hành chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người lao động trên địa bàn TPHCM không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia BHXH, BHYT của người dân.

Việc tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ngành BHXH Việt Nam phát động là một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa và thiết thực. Thẻ BHXH, thẻ BHYT giúp người dân khó khăn an tâm nếu chẳng may bệnh tật, vơi bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh và có cơ hội được hưởng lương hưu khi tuổi già.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của BHXH Việt Nam trong lễ phát động chương trình Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến người nghèo - Xuân Quý Mão.

Thẻ BHYT và sổ BHXH giúp người dân khó khăn an tâm nếu chẳng may bệnh tật và có cơ hội được hưởng lương hưu khi tuổi già (Ảnh: BHXH TPHCM).

Để thực hiện chương trình, BHXH TPHCM đã phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống xây dựng nguồn quỹ hoạt động nghĩa tình của BHXH.

Đồng thời, BHXH TPHCM cũng kêu gọi sự chung tay, vào cuộc phối hợp của các cấp, ngành, hội, đoàn thể và chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện chính sách sổ BHXH, thẻ BHYT, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.