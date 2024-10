Bà lão 75 tuổi nhớ đời vì suýt sập bẫy "đường dây rửa tiền khổng lồ"

Sáng 15/10, Công an xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo qua mạng với số tiền 300 triệu đồng.

Vụ việc này xảy ra vào đầu tháng 10, khi bà L.T.S. (75 tuổi, trú thôn Gia Phú, xã Xuân Viên) nhận được một cuộc điện thoại lạ trong lúc đang chăm sóc vườn cây ở nhà.

Từ đầu dây bên kia, kẻ lạ mặt tự xưng mình là Cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Xuân. Người này thông báo thông tin cá nhân của bà S. bị kẻ gian lợi dụng để vay 50 triệu đồng từ ngân hàng ở Hà Nội. Kẻ gian yêu cầu bà lập tức có mặt tại ngân hàng để giải quyết, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Bà lão 75 tuổi vui mừng cảm ơn lực lượng Công an xã Xuân Viên vì đã giúp mình thoát khỏi vụ lừa đảo (Ảnh: Đức Quang).

Trong lúc lo lắng, bà S. cố gắng giải thích rằng hoàn toàn không liên quan đến khoản vay đó. Kẻ lừa đảo chuyển máy cho một người khác tự xưng là "Đại tá Trần Anh Dũng" của Bộ Công an - người được cho đang thụ lý vụ án liên quan đến bà.

"Đại tá Dũng" đe dọa rằng bà không chỉ vướng vào khoản vay mà còn dính líu đến một đường dây rửa tiền khổng lồ liên quan ma túy với số tiền giao dịch lên đến 2,6 tỷ đồng. Người này còn khéo léo đề cập rằng mỗi giao dịch như vậy, bà đã được lợi nhuận 200 triệu đồng.

Nhóm này sau đó còn liên tục gửi các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đến Zalo của bà S. và cảnh cáo nếu tiết lộ vụ việc này với bất cứ ai, ngay cả chồng con hay công an địa phương, bọn tội phạm ma túy sẽ giết bà và gia đình.

Quá hoảng loạn, bà lão 75 tuổi chọn cách giữ im lặng và thực hiện mọi yêu cầu của chúng. Thậm chí, bà đã cung cấp thông tin tài khoản tiết kiệm của mình tại một ngân hàng với số tiền 300 triệu đồng.

Sáng 2/10, người tự xưng "Đại tá Dũng" yêu cầu bà S. rút hết số tiền trong tài khoản và chuyển vào tài khoản của "Viện kiểm sát" để giúp truy vết bọn tội phạm ma túy.

Kẻ mạo danh này còn hướng dẫn bà S. khi rút tiền phải nói dối rằng số tiền này để gửi cho cháu xây nhà, nếu không bà sẽ ngay lập tức bị bắt.

Nghe vậy, bà S. vội vàng đến ngân hàng và chuyển số tiền 300 triệu đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi gần về đến nhà, bà nhớ lại những lần công an xã tuyên truyền về các chiêu thức lừa đảo giả danh công an nên đã nhấc máy gọi đến đường dây nóng của Công an xã Xuân Viên.

Ngay lập tức, Công an xã Xuân Viên đã giải thích cho bà S. hiểu rõ đây là vụ việc lừa đảo và chở bà đến ngân hàng để hủy bỏ giao dịch. Lúc này, phía ngân hàng thông báo, nếu chậm vài phút nữa, số tiền 300 triệu đồng đã được chuyển đến số tài khoản của nhóm lừa đảo.

Sáng 3/10, bà S. đã nhận lại được số tiền của mình tại ngân hàng. Bà lão sau đó viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Xuân Viên vì đã cứu mình thoát khỏi vụ lừa đảo tinh vi này.

Đây là hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Vì thế, cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, cẩn thận khi nghe các cuộc gọi lạ và không cung cấp các thông tin cá nhân liên quan cho người gọi đến.