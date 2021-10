An Giang tặng 30.000 túi quà an sinh cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19

Dân trí Nhận thấy hàng nghìn người dân còn khó khăn vì dịch Covid-19, ngành chức năng An Giang vừa vận động các nhà tài trợ, trao tặng 30.000 túi quà an sinh đến người dân.

Ngày 12/10, tại huyện Châu Thành, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang phối hợp với các Hội đoàn thể - chính trị xã hội tổ chức trao tặng 30.000 túi quà an sinh cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Số quà tặng có tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQVN và nguồn kinh phí vận động xã hội hóa.

Theo đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh các "Phần quà đại đoàn kết", "Túi an sinh", " Túi thuốc gia đình" cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ 11 huyện, thị xã, thành phố các "Phần quà đại đoàn kết", "Túi an sinh", " Túi thuốc gia đình" cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Minh Anh).

Cũng tại buổi lễ, qua kết nối của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, thông qua một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh An Giang đã hỗ trợ tỉnh An Giang 5 tỷ đồng thực hiện Chương trình "Triệu phần quà Đại đoàn kết" và "Túi an sinh".

Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang cho biết, những phần quà được trao hôm nay nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân tỉnh An Giang, nhất là bà con đi lao động từ TP HCM và các tỉnh trở về địa phương, bước đầu giúp bà con ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình có những chỉ đạo kịp thời trong công tác đón dân hồi hương và công tác vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19 và cách ly tại nhà (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo ông Nguyễn Tiếc Hùng, đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thiệt hại tính mạng con người, tác động toàn diện đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của nhân dân trên cả nước, trong đó có tỉnh An Giang.

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Đến nay, tỉnh An Giang đã ghi nhận trên 7.000 trường hợp mắc Covid-19, đã có 91 chết do Covid-19.

Tính đến nay, có trên 51.000 người trở về địa phương ảnh hưởng đến việc bố trí ăn, nghỉ và đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định, cả hệ thống chính trị tỉnh An Giang sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, chăm lo chu đáo cho người dân xa quê trở về địa phương.

Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận gần 70 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật quy tiền trên 60 tỷ đồng từ các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để chăm lo cho công tác an sinh xã hội tỉnh nhà và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của tỉnh An Giang.

