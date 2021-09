2 nhóm chính sách chưa phê duyệt, Nghệ An đôn đốc đẩy nhanh thực hiện NQ 68

Dân trí Đến thời điểm này tại Nghệ An đã có 10 trên tổng số 12 nhóm chính sách theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 được phê duyệt, hỗ trợ kinh phí hỗ trợ. Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh phê duyệt 2 nhóm còn lại.

2 nhóm đối tượng chưa được hỗ trợ

Theo ông Vũ Xuân Long, Phó Chánh văn phòng Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, địa phương này hiện có 2 nhóm đối tượng chưa được hỗ trợ, gồm: Nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.

Riêng nhóm lao động tự do, thời điểm này các huyện, thành, thị đang rà soát lần cuối gửi Sở LĐ-TB&XH soát xét, chuyển Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí, trình UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định chi trả hỗ trợ, dự kiến hoàn thành trong tuần này.

Dự kiến trong tuần này, tỉnh Nghệ An sẽ hoàn tất soát xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhóm lao động tự do, gửi Sở Tài chính bố trí kinh phí, trình UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ.

"Đối với nhóm đối tượng diễn viên đã phân cấp cho Sở Văn hóa triển khai thực hiện. Thời điểm này, Sở LĐ-TB&XH đã nhận được danh sách diễn viên, viên chức nghệ thuật đề nghị hỗ trợ và tổng hợp chuyển Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí", ông Vũ Xuân Long cho biết.

Với chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động, theo ông Vũ Xuân Long cần phải có thời gian cho các đối tượng đăng ký chuyển đổi nghề. Bên cạnh đó, để đảm bảo vấn đề đào tạo nghề cần phải có thời gian do có những nghề phải đào tạo 3 tháng, có những nghề phải đào tạo 6 tháng.

Được biết, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ nhóm đối tượng này.

Đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo quy định

Ngày 6/9, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký văn bản đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định 23 về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Tại Nghệ An, sau hơn một tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23, đã có 10/12 nhóm đối tượng được phê duyệt, hỗ trợ kinh phí. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vẫn còn một số sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai chưa nhanh, chưa chủ động bám sát nhiệm vụ được phân công, phân cấp. Việc triển khai chính sách hỗ trợ lao động tự do còn rất chậm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo hàng ngày chưa kịp thời...

Để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách, nhất là đối tượng lao động tự do và các đối tượng đặc thù khác.

Các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật về phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách; xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng yếu cần tập trung ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt danh sách, trình UBND tỉnh quyết định giải quyết kinh phí, cấp phát kịp thời cho đối tượng.

Tỉnh Nghệ An ban hành văn bản đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động ảnh hưởng dịch Covid-19.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, địa phương chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận có liên quan phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; xử lý nghiêm các trường hợp đùn đẩy, né tránh, không phối hợp dẫn đến sai phạm trong quá trình rà soát, trùng lặp đối tượng, hỗ trợ không đúng đối tượng, để xảy ra trục lợi chính sách...

Hiện tại, nhiều địa phương tại tỉnh Nghệ An đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16. Để không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động, tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, qua bưu điện, qua dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo quy định.

Hoàng Lam