TPHCM sẽ có phố chuyên doanh vàng bạc, đá trang sức

UBND quận 5 (TPHCM) cho biết dự kiến ngày 27/4, quận sẽ đưa “phố chuyên doanh vàng bạc, đá trang sức” vào hoạt động.

Cụ thể, khu phố chuyên doanh sẽ được tổ chức tại các tuyến đường Nhiêu Tâm (tuyến đường chính của phố), Nghĩa Thục và Bùi Hữu Nghĩa (phường 5). Khu vực này có 55 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể kinh doanh mua bán các mặt hàng vàng bạc, đá quý, đá trang sức, phong thủy, dụng cụ chế tác…

Đường Nhiêu Tâm chuyên bán vàng bạc, đá trang sức... (ảnh: NLD)

Theo đó, các cửa hiệu sẽ được trang bị bộ nhận diện có logo riêng của phố. Tùy theo mặt hàng chuyên doanh mà các cửa hàng sẽ có thiết kế đồng phục riêng. Hàng hóa, sản phẩm kinh doanh có nguồn gốc xuất xứ, chất lượng đảm bảo. Các cửa hàng sẽ niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa và bán đúng giá niêm yết; cạnh tranh lành mạnh và không lấn chiếm lòng lề đường.

Theo UBND quận 5, ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, “phố chuyên doanh vàng bạc, đá trang sức” còn là nơi lưu giữ nét văn hóa của một làng nghề truyền thống của vùng Sài Gòn – Chợ Lớn xưa – nghề kim hoàn, thợ bạc, chế tác nữ trang.

Phố chuyên doanh sẽ hướng tới trở thành một sản phẩm du lịch đặc thù là điểm đến của du khách trong nước và quốc tế. Quận sẽ kết nối với các doanh nghiệp lữ hành lớn để phối hợp đưa khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài, đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Về mặt giao thông, quận 5 cũng sẽ quy hoạch, sắp xếp lại bãi giữ xe, đầu tư thêm bãi xe 2 tầng, bãi đậu xe khách trên 45 chỗ để phục vụ người dân, du khách. Để đảm bảo an toàn, các tuyến đường của phố chuyên doanh được trang bị camera an ninh. Một tổ bảo vệ dân phố riêng cho phố chuyên doanh cũng được thành lập, để hỗ trợ công an phường 5 đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Trương Canh Ba – Phó Chủ tịch UBND quận 5 - cho biết hiện quận đang tích cực vận động hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp. Trong thời gian qua, quận cũng tập trung phát triển các khu vực chuyên doanh như đông y, phố thời trang.

Theo ông Ba, quận đang tập trung hoàn tất hồ sơ đăng ký bản quyền logo biểu tượng phố chuyên doanh đông y, lên Cục Sở hữu trí tuệ để phục vụ công tác quản lý phố đông y (đường Lương Nhữ Hộc và Hải Thượng Lãn Ông). Phố đông y cũng là một điểm kinh doanh kết hợp du lịch.

Ngoài ra, quận 5 cũng đang tiến hành sắp xếp phố thời trang ở 4 phường (2,3,7,8).

Quốc Anh