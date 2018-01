Thực hư “đinh tặc” tung hoành trên quốc lộ 6

Hòa Bình:

Theo đó, trên mạng xã hội thông tin “đinh tặc” xuất hiện tại dốc Phú Cường, huyện Tân Lạc và dốc Thung Khe, huyện Mai Châu, trên đường QL6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình.

Sau khi xuất hiện hình ảnh và thông tin trên mạng, nhiều người vào bình luận với những nội dung trái chiều. Nhiều người cho rằng mạng xã hội đưa tin thất thiệt để câu view, người khác cho rằng ai đó đã vô ý làm rơi đinh.

Thông tin trên mang xã hội về việc "đinh tặc" xuất hiện tại dốc Thung Khe, trên QL6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình.

Một số người tỏ ra lo ngại, “đinh tặc” hoành hành trên QL6, đồng thời lên án hành động rải đinh trên đường là vô nhân nhân tính.

Thậm chí, có người còn nghi vấn, việc rải đinh ở dốc Phú Cường và dốc Thung Khe “thủ phạm” là những người chuyên làm lốp ô tô gần khu vực và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trường Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi mạng xã hội thông tin, Công an huyện đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Hình ảnh đinh nhặt được trên đường gây hoang mang cho người và phương tiện tham gia giao thông khi đi qua đoạn đường.

“Nội dung thông tin trên mạng xã hội nói trên QL6 đoạn qua dốc Thung Khe xuất hiện nhiều đinh tặc rải trên đường, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông là không có thật”, Đại tá Minh cho hay.

Ông Đinh Công Hồng, Trưởng Công an xã Phú Cường, huyện Tân Lạc cho biết, khoảng 10h sáng 16/1, trên QL6 khu vực cua đá trắng dốc Phú Cường người dân đã nhặt được một số loại đinh vít chuyên để lắp mái tôn.

Sau khi mạng xã hội thông tin, Công an xã đã đến khu vực để tìm hiểu và nhặt được số ít đinh còn lại. “Trong ngày hôm nay (16/1), trên QL6 đoạn qua xã Phú Cường chưa phát hiện thấy có xe ô tô nào bị thủng lốp do đinh vít trên đường gây ra”, ông Hồng khẳng định.

Công an địa phương xác nhận không có chuyện "đinh tặc" xuất hiện tại dốc đá trắng (dốc Phú Cường) huyện Tân Lạc và dốc Thung Khe, huyện Mai Châu.

Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Công an huyện Tân Lạc xác nhận, có thông tin trên mạng xã hội đưa nội dung xuất hiện đinh nhọn trên QL6 đoạn qua dốc Phú Cường. Tuy nhiên, Công an huyện đã xác minh và khẳng định, đinh rơi trên đường là loại đinh vít lắp mái tôn, đinh này là do ai đó đã vô ý làm rơi ra đường, không phải là “đinh tặc”.

Đàm Quang – Thái Bá