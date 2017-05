Tàu lạ liên tục xả thải đen ngòm trên biển Thanh Hóa - Nghệ An

Thông tin ban đầu được biết, ngày 3/5, UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) nhận được phản ánh của người dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai về hiện tượng tàu lạ đổ bùn thải xuống vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Tàu đang xả thải xuống biển

Ngay sau đó, UBND thị xã Hoàng Mai đã phối hợp với Trạm kiểm soát Lạch Cờn, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai tiến hành kiểm tra thực địa.

Thông tin từ UBND thị xã Hoàng Mai cho biết, vào khoảng 8h20 ngày 3/5, tại tọa độ 19o17`200``N 105o 48`620``E, người dân địa phương phát hiện 2 tàu với dung tích khoảng 300 m3/tàu đang đổ bùn thải xuống vùng biển xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thành Hóa), cách địa phận vùng biển xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) khoảng 250 - 300m và cách địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khoảng 150m.

Tiếp đó, khoảng 9h35 cùng ngày, có thêm một tàu khác tiếp cận vùng biển nêu trên để xả thải. Theo phản ánh của người dân địa phương, các tàu đã xả bùn, đất được một tuần nay, mỗi ngày có khoảng 7 - 10 lượt tàu đến khu vực biển này đổ thải.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), vùng biển gần bờ thuộc xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai có hiện tượng nước biển chia thành 3 màu, gần bờ là màu đen, cách bờ khoảng 35 - 40m là màu đục, phía ngoài là màu xám.

Chất thải đang được xả xuống biển

Tình trạng trên đã làm ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản và hoạt động sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản của địa phương, khiến nhiều hộ dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai hết sức lo lắng và bức xúc.

Phía UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cũng đã có văn bản gửi UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn về việc phối hợp kiểm tra tàu xả bùn thải nêu trên. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương đánh giá cụ thể quy mô, phạm vi, mức độ tác động đến môi trường, hệ sinh thái trong khu vực đổ thải và vùng lân cận...

Ngày 4/5, Đồn biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) đã có báo cáo về việc tác động môi trường biển tại khu vực Đông Hồi, xã Quỳnh Lập từ việc xả bùn nạo vét Cảng Nghi Sơn ra biển của Công ty cổ phần Gang Thép Nghi Sơn.

Nội dung báo cáo có nêu: Quá trình tuần tra, kiểm tra phát hiện các phương tiện nạo vét, đổ thải không đúng vị trí như trong giấy phép, chủ yếu đổ tại tọa độ (X = 05.84600 – Y = 21.33138) cách ranh giới biển Nghệ An và Thanh Hóa 87m, cách bờ 112m; vật liệu khi đổ, thải xuống biển chủ yếu là bùn nạo vét. Do quá trình đổ thải kết hợp với dòng chảy, gió, sóng đã đẩy bùn sang vùng biển Nghệ An, làm nước biển đổi màu đen, đỏ chảy dài từ các vị trí đổ thải đến hết khu vực Cảng Đông Hồi, ảnh hưởng đến quá trình khai thác hải sản và cuộc sống của người dân khu vực Cảng Đông Hồi, xã Quỳnh Lập.

Đặc biệt, có thời điểm luồng nước đục, đen còn kéo theo vào tận gần cửa Lạch Cờn (từ vị trí đổ thải đến Lạch Cờn là 8km) cũng bị đục. Vấn đề trên đang gây hoang mang cho người dân...

Hiện các cơ quan chức năng 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đang phối hợp làm rõ

Sáng ngày 9/5, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hoàng Mai đã tiến hành lấy mẫu nước tại khu vực xả thải bùn để tiến hành kiểm tra.

Sáng 10/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Tuy - Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết: "Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ ra ngoài biển để xem xét và xác định vị trí tàu hút bùn thải họ đổ đúng ở vị trí được cấp phép, đúng toạ độ (tức là thuộc địa bàn Thanh Hoá). Về mặt nguyên tắc là họ đổ đúng".

Cũng theo ông Tuy, việc tiếp nhận thông tin có hay không việc đổ bùn thải hay đổ chất thải khác thị xã đã báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An. Hôm qua (9/5) Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cũng đã ra lấy mẫu để kiểm tra.

"Nếu là bùn bình thường thì không vấn đề gì cả. Vì họ có giấy phép nạo hút và đổ. Bây giờ lấy mẫu để xem bùn đó thế nào, độc hại hay không độc hại. Vì sợ rằng họ bảo là bùn thải nhưng trên thực tế họ lại lợi dụng để đổ chất thải công nghiệp thì nguy cơ ô nhiễm sẽ xảy ra", ông Tuy cho biết.

Nguyễn Duy - Duy Tuyên