Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hậu, 2.000m2 đất trồng hoa bị cuốn phăng

An Giang:

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa An, huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 10/8 tại khu vực trồng hoa kiểng thuộc cồn An Thạnh, xã Hòa An (cặp bờ sông Hậu). Lúc này, một số người dân đi đặt lợp bắt cá phát hiện sạt lở đất liền tri hô mọi người cùng di chuyển các giỏ hoa kiểng và tài sản đến nơi an toàn.

Vụ sạt lở đã cuốn trôi một đoạn kênh bê tông dài hơn 10m; hơn 2.000m2 đất trồng hoa của bà con nông dân cùng hàng trăm giỏ hoa kiểng của hộ ông Nguyễn Hữu Thọ (mới xuống giống) bị nước cuốn trôi.

Vụ sạt lở nghiêm trọng sáng nay đã cuốn trên 2.000m2 đất trồng hoa của người dân

Đáng lo ngại, mép sạt lở đã ăn sâu vào khu vực trồng hoa của người dân nơi đây gần 100 m và chưa có dấu hiệu ngừng lại, có nguy cơ “xóa sổ” làng trồng hoa truyền thống An Thạnh, xã Hòa An.

Theo ông Tâm, hiện nay, tại vị trí sạt lở tiếp tục có dấu hiệu sạt lở thêm với chiều dài trên 270m, ăn sâu vào gần 100m; đe dọa đến 9 hộ dân sống gần khu vực sạt lở; hiện chính quyền địa phương đã có phương án để di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại vị trí sạt lở tiếp tục có dấu hiệu sạt lở thêm với chiều dài trên 270m, ăn sâu vào gần 100m

Trực tiếp xuống khảo sát tại khu vực sạt lở, ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, hiện đang vào mùa lũ, mực nước sông Hậu lên cao, cộng với khu vực này có nền đất yếu, nhiều tàu, thuyền qua lại đã làm tăng nguy cơ sạt lở.

Nếu không có biện pháp căn cơ, sạt lở sẽ xóa sổ làng hoa xã An Thạnh

Trước mắt, huyện Chợ Mới đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang để tiến hành quan trắc, khảo sát, sau đó sẽ có hướng xử lý cụ thể. Đồng thời huyện Chợ Mới chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hòa An, kiên quyết di dời các hộ trồng hòa trong khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

Vụ sạt lở ngoài việc "ăn" hàng ngàn mét vuông đất và hàng trăm giỏ hoa, sắp tới còn đe doa đến 9 hộ dân đang sống gần khu vực sạt lở.

Hiện đang vào giai đoạn bà con xuống giống hoa cho vụ mới nên xã Hòa An cần nhanh chóng tìm diện tích đất phù hợp để cho bà con trồng hoa thuê lại, sớm ổn định sản xuất.

Về lâu dài, huyện Chợ Mới sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có phương án bố trí, sắp xếp bà con vào cụm tuyến dân cư trên địa bàn xã Hòa An nhằm giúp bà con sớm ổn định chỗ ở, an tâm sản xuất.

Nguyễn Hành