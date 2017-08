Sạt lở đất ở Văn Yên, 1 người chết, 4 người bị thương

Chiều 6/8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Huy Tuấn - Bí thư huyện Văn Yên cho biết, vào đêm ngày 5/8 rạng sáng 6/8, trên địa bàn huyện đã xảy ra tình trạng sạt lở đất ở nhiều xã, làm 1 người chết và 4 người khác bị thương.

Theo đó, 1 người bị tử vong do sạt lở đất là anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1981, thôn Làng Chiềng, xã Ngòi A). 4 người bị thương gồm 2 mẹ con ở xã Yên Phú, và 2 bố con ở xã Xuân Tầm.

Sạt lở đất ở Văn yên (ảnh cổng thông tin điện tử Yên Bái)

Thiệt hại về tài sản gồm 3 nhà đổ sập hoàn toàn, 50 nhà hư hỏng do bị sạt “tảng li” phía sau nhà; cảnh báo tới 21 hộ gia đình trên toàn huyện để di tản người và tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm.

Ngoài ra, chính quyền còn hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị chết số tiền 10 triệu đồng, những gia đình có người bị thương 2,7 triệu đồng.

Các lực lượng cứu hộ cứu nạn giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, tạo điều kiện về chỗ ở, tập chung các lực lượng để hỗ trợ kịp thời.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại 4,2 ha lúa, 1,2 ha ao bị bồi lấp, 3 con trâu bị cuốn trôi.

Mưa lớn còn làm đường tỉnh lộ 166 Âu Lâu - Đông An (km42 + 200) vị trí ngầm tràn ngập sâu hơn 1m gây tắc đường. Đường tỉnh lộ 165 Mậu A - Tân Nguyên (đoạn km3 + 750) bị sạt gây tắc đường từ 6h 30 sáng 6/8. Tuyến đường An Thịnh đi Yên Phú, Đông An đi Xuân Tầm, Yên Phú đi Viễn Sơn, Xuân Ái đi Viễn Sơn bị sạt lở taluy nhiều đoạn.

Trước đó, nhận thấy mưa lớn kéo dài có thể gây ra tình trạng lũ quét và sạt lở có thể làm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, chính quyền huyện đã ra các văn bản gửi đến các xã để cảnh báo người dân đề phòng và ứng phó trước diễn biến xấu của thiên tai.

Trần Thanh