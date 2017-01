Phóng nhanh phanh gấp, tài xế bay lên trời, lốp văng khỏi xe

Đồng Nai:

Video vụ tai nạn kinh hãi lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip ghi lại cảnh vụ tai nạn kinh hãi xảy ra trên quốc lộ 56, đoạn qua đầu dốc xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai).

Chiếc xe "trồng chuối" và hất văng tài xế về phía trước (Ảnh cắt từ clip)

Theo như hình ảnh trong clip, vào khoảng 14h20 ngày 2/1, một người đàn ông điều khiển xe gắn máy Honda Air Blade lưu thông với vận tốc cao trên quốc lộ 56.

Sau đó, do né xe phía trước đang tấp vào lề phải nên người đàn ông này chạy ra lề đường mấp mô. Không rõ do đang chạy tốc độ quá cao rồi phải đột ngột thắng gấp hay do vấp phải ổ gà, chiếc xe đứng khựng lại, đuôi xe hất ngược lên trên, chiếc xe đâm sầm vào biển quảng cáo ven đường, bật lên khiến người điều khiển bay lên trời. Một bánh của xe máy cũng bị văng ra ngoài.

Không rõ số phận của người lái xe máy song hình ảnh camera ghi được khiến những người xem kinh hãi về nguy cơ rủi ro khi điều khiển xe trên đường với tốc độ quá cao.

Vĩnh Thủy