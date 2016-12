Nước đóng băng trên đỉnh núi Fansipan

Lào Cai:

Nước đóng băng phủ trắng đồ vật khu vực dịch vụ cáp treo gần đỉnh núi Fansipan sáng ngày 30/12 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Tại đây, các vũng nước nhỏ mặt đóng thành váng băng, trông như một tấm kính mờ mà ta có thể cầm trên tay. Trên đường đi, sân trước nhà nghỉ chân khu du lịch cáp treo Fansipan, hơi nước gặp lạnh ngưng kết lại tạo thành một lớp sương muối mỏng bám vào phủ trắng.

Đây là hiện tượng thời tiết trông lạ mắt đối với du khách nhưng rất nguy hại cho cây trồng, vật nuôi.

Theo kết quả quan trắc của các trạm khí tượng gửi về, vào hồi 7 giờ sáng ngày 30/12, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi trong tỉnh Lào Cai như: thành phố Lào Cai là 12 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) là 10 độ C; khu du lịch Sa Pa rét hại rất sâu 4,7 độ C; vùng núi Bắc Hà rét nhất 4,5 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở địa bàn tỉnh Lào Cai tính từ đầu mùa đông đến nay.

Dự báo thời tiết đêm 30/12, các khu vực trong tỉnh Lào Cai mây thay đổi, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng; gió đông nam cấp 2, trời rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại sâu. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 20 - 22độ C, vùng núi 15 - 17 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 13 độ C, vùng cao 6 - 8 độ C.

Còn dự báo thời tiết dịp Tết dương lịch 2017 tại khu du lịch Sa Pa và tỉnh Lào Cai trời sẽ ấm hơn, đêm lạnh, sáng có sương mù, trưa và chiều trời nắng đẹp rất phù hợp với các hoạt dộng dã ngoại, tham quan...

Phạm Ngọc Triển