Người đàn ông nước ngoài tử vong 3 tuần vẫn chưa có người thân đến nhận

Kiên Giang:

Chiều 19/4, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa gửi báo cáo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44), Công an Kiên Giang về vụ người đàn ông quốc tịch Mỹ chết ở Phú Quốc. Hiện, thi thể người này được lưu giữ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc.

Theo công an huyện Phú Quốc, nạn nhân tử vong do bệnh lý và do có yếu tố nước ngoài nên PC44 thụ lý giải quyết.

Người đàn ông nước ngoài chết ở Phú Quốc đã 3 tuần nhưng vẫn chưa có người đến nhận xác (ảnh facebook)

Hiện thi thể được đặt trong phòng lạnh với nhiệt độ -5 độ C. Nạn nhân tên là Mithel Michaenl Allaen King, 58 tuổi, quốc tịch Mỹ. Ông Mithel Michaenl Allaen King không có việc làm ổn định, sang Phú Quốc thuê nhà nghỉ để ở được vài tháng.

Bác sĩ Trương Văn Hữu, quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc cho biết thi thể người đàn ông ngoại quốc được đơn vị bảo quản khoảng 20 ngày. Ông này chết ngoài bệnh viện, phía công an yêu cầu bệnh viện lưu giữ thi thể để điều tra.

Nguyễn Hành