Ngày 1/5, miền Bắc - Trung có nơi nắng nóng trên 39 độ C

Ngày mai (1/5), Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (30/4), vùng thấp nóng phía Tây đang phát triển về phía Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, hôm nay (30/4) ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-34 độ C, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi miền Trung sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao từ 35-37 độ C từ 13 đến 15 giờ.

Từ ngày 1-3/5 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội, ngày 1-3/5 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-36 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, ở Vịnh Bắc Bộ từ ngày 1/5 có gió Nam mạnh cấp 5; chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 1.5-2.0m.

Nguyễn Dương