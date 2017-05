Nam thanh niên người Mỹ chết bất thường ở Hội An

Quảng Nam:

Trước đó, khoảng 17h ngày 8/5, một số người dân ở gần một ngôi nhà trọ trên đường Trần Nhân Tông (phường Cẩm Châu) phát hiện có mùi hôi bốc ra từ căn nhà trọ này nên báo cho cơ quan chức năng. Sau đó, Công an TP Hội An đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện thi thể nam thanh niên người nước ngoài.

Nhà trọ nơi nam thanh niên nước ngoài chết bất thường

Qua điều tra, cơ quan công an Hội An xác định, nam thanh niên mang quốc tịch Mỹ, khoảng 31 tuổi, chưa rõ danh tính. Thi thể nam thành niên này đang trong tình trạng phân hủy, xác định đã chết được vài ngày.

Công an Hội An xác định, người thanh niên này đến thuê nhà trọ ở Hội An từ năm 2016.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính