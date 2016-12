Lũ lụt chưa qua, Bình Định lại “sốt vó” lo bão số 10

Ngày 27/12, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Định đã có công điện yêu cầu các Sở, ngành: NN&PTNT, Giao thông Vận Tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã và TP Quy Nhơn khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển; thông báo cho các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Khắc phục hậu quả lũ lụt chưa xong, Bình Định lại lo “sốt vó” ứng phó bão số 10

Bên cạnh đó, giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; Hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn và kiểm soát chặt chẽ, không để tàu thuyền ra khơi đến khu vực nguy hiểm.

Các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn; Bố trí lực lượng kiểm soát đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, đường ngập nước khi có lũ; Kiểm tra, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu…

Ngoài ra, yêu cầu các địa phương thông báo cho nhân dân ngừng gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2016-2017 cho tới trước ngày 5/1/2017 để hạn chế thiệt hại.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, hiện tổng số tàu đang neo đậu và hoạt động trên các vùng biển là gần 6.400 với gần 43.600 người.

Hơn 6.300 tàu cá với trên 43.000 ngư dân tỉnh Bình Định đã nhận được tin báo bão số 10 đang tìm về nơi trú tránh an toàn

Hiện các huyện ven biển và các đơn vị liên quan đã thông tin cho các tàu thuyền trên biển chủ động phòng tránh. Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Quy Nhơn Radio đã thông báo cho các tàu đang hoạt động trên biển biết thông tin về bão số 10.

Cũng liên quan đến tình hình ngư dân, sáng cùng ngày (27/12), tàu BĐ 96819 TS với 6 thuyền viên, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Liêm (ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), có thuyền viên Huỳnh Hiếu bị đá lạnh của tàu bên cạnh bắn trúng mắt trái. Thuyền viên này đã được tàu BĐ 96819 TS đưa vào cảng Mũi Tấn (TP Quy Nhơn) an toàn để đưa đi chữa trị.

Doãn Công