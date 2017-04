Khu du lịch Bãi Cháy ken đặc người ngày 30/4

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều nay, lượng xe ô tô đổ về khu du lịch Bãi Cháy mỗi lúc một đông khiến các ngả đường đổ về bãi tắm ùn tắc nghiêm trọng, người và xe chen chân nhích từng chút một. Mặc dù lực lượng CSGT có mặt, phân luồng và điều tiết giao thông nhưng cũng phải mất đến 20 phút phóng viên mới thoát ra khỏi khu vực này.

Phía trong bãi tắm, lượng người chen chân gần như kín toàn bộ. Tại khu vui chơi trong công viên Hạ Long Pack, khách cũng xếp hàng rất đông chờ đến lượt được tham gia các trò chơi tại đây.

Các nhà hàng, quán cà phê thuộc Bãi Cháy cũng chật kín khách, nhân viên phục vụ không kịp. Các dịch vụ khác cũng đắt hàng như tôm tươi.

Theo thống kê của ngành du lịch, hiện toàn bộ khách sạn từ 3 đến 5 sao đều đã cháy phòng, số lượng khách đến khu du lịch Bãi Cháy đến chiều nay ước tính khoảng 32.000 người (tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó số lượng khách đến công viên Hạ Long Park ước tính 20.000 người trong ngày 30/4.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Dân trí ghi nhận tại Bãi Cháy, Hạ Long chiều nay:

Đồ Sơn (Hải Phòng) vắng khách hơn mọi năm

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, trái hẳn với mọi năm, khu du lịch Đồ Sơn không có tình trạng quá tải bởi lượng du khách đến đây không nhiều.

Du khách vắng hơn mọi năm nên đường xá thông thoáng

Tại các bãi tắm thuộc khu 1, khu 2… lượng người thưa thớt, bãi biển vắng, thỉnh thoảng mới thấy một tốp du khách ngồi nghỉ dưới các gốc cây. Dưới biển cũng không đông người xuống tắm như mọi năm. Lượng khách chủ yếu là người Hà Nội và Hải Phòng.

Theo một số du khách, sở dĩ năm nay Đồ Sơn không thu hút nhiều khách du lịch đến là do nhiều gia đình đã chọn Hạ Long bởi tại đây có công viên Hạ Long Park mới được khai trương, khá hấp dẫn.

Còn theo một số chủ nhà hàng, khách sạn, nguyên nhân Đồ Sơn vắng khách là do với thời tiết như thế này xuống biển tắm sẽ bị lạnh nên du khách không mặn mà. Ngoài ra Đồ Sơn cũng chưa có các dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn; nước biển lại đục.

Theo tìm hiểu phóng viên, du khách không đông nhưng giá phòng nhà nghỉ, khách sạn tại đây vẫn ở mức cao (giá phòng nhà nghỉ 600.000 đến 8.00.000 đồng/phòng/ngày đêm, giá phòng tại khách sạn từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/phòng/ngày đêm).

Các dịch vụ khác như ăn uống, gửi xe, tắm tráng vệ sinh, thuê phao bơi, xe điện… cũng không hề rẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thị sát hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã đích thân thị sát hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long vào sáng nay (30/4).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đích thân thị sát hoạt dộng du lịch trên vịnh Hạ Long (ảnh CTV)

Ông Đọc cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra tại khu vực động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, đảo Ti Tốp. Tại đây ông Đọc đã đánh giá cao cố gắng của các cơ quan liên quan trong việc tạo điều kiện an toàn cho khách khi siết chặt quản lý hoạt động du lịch trên vịnh.

Ông Đọc cũng ghi nhận, tại thời điểm kiểm tra, không có hiện tượng khách chen lấn, giá cả các dịch vụ được niêm yết công khai, tàu đưa khách tham quan dừng đỗ trật tự, đúng bến bãi. Cơ bản chấm dứt được hiện tượng chèo kéo du khách, bán hàng rong.

Tuy nhiên ông Đọc cũng nhấn mạnh, số lượng khách đến Hạ Long trong dịp nghỉ lễ sẽ tăng cao, do đó Sở Du lịch, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, TP Hạ Long cùng các cơ quan chức năng cần chủ động các tình huống, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách tham quan. Bên cạnh đó cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng, giá cả hàng hóa, đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ.