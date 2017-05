Kết luận vụ tai nạn thảm khốc: Do xe tải lao thẳng vào đường cấm

Khoảng 18h hôm nay có thêm một người tử vong, nâng con số người thiệt mạng lên 13. Hiện có 32 người đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Bộ GTVT, cùng các Sở, ban ngành trên địa bàn đến thăm các nạn nhân của vị tai nạn

Theo báo cáo nhanh của Uỷ ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h30 ngày 7/5. Xe tải 77C-139.37 do Võ Văn Quý (SN 1990 trú tại Phú Kim, xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định) điều khiển theo hướng Bình Định đến xã Hrú (Chư Pưh) để giao 20 tấn phân bón.

Trên đường đi, chiếc xe này đã vượt trạm thu phí, sau đó vượt thêm 1 chiếc xe khách khác chạy cùng chiều. Chiếc xe tải chạy với tốc độ rất cao và liên tục rú còi để vượt xe. Tài xế Quý lái xe với tốc độ cao chạy ngược chiều trong làn đường một chiều và tông vào xe khách xe khách 18B-018.32 do tài xế Nguyễn Văn Vượng (Sn 1965, trú tại xã Hoàng Sơn, huyện Giao Thủy, Nam Định) điều khiển. Trên xe khách lúc này chở 42 hành khách.

Thượng tá Trương Đức Đương, Phó phòng PC45 cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do lái xe tải Võ Văn Quý điều khiển xe tải chạy quá tốc độ quy định đi vào làn đường ngược chiều có giải phân cách cứng (đường cấm) rồi tông vào xe khách gây hậu quả nghiêm trọng.

Lãnh đạo UB An toàn giao thông Quốc gia thăm, động viên các nạn nhân và người nhà.

Cũng theo Thượng tá Đương, do nghi ngờ tài xế Quý dùng thuốc phiện nên công an đã tiến hành lấy mẫu máu đi xét nghiệm nhưng kết quả âm tính. Để khách quan, cơ quan chức năng tiếp tục lấy máu kiểm nghiệm lần nữa. Việc tài xế Quý có nghiện ma túy trước đó hay không, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.

Báo cáo của UB An toàn giao thông tỉnh, nguyên nhân ban đầu được xác định, xe tải chạy với tốc độ nhanh (như thông tin từ Tổng cục Đừng bộ Việt Nam, qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thời điểm xảy ra tai nạn xe tải chạy với tốc độ 105km/h) và chạy ngược chiều trong làn đường một chiều.

Trong số những người thiệt mạng có ông Nguyễn Văn Vượng (52 tuổi, một trong 2 tài xế của xe khách) và anh Đặng Duy Phúc (23 tuổi, phụ xe tải). Những người chết đa phần trú tại tỉnh Đắk Nông. Có 2 người chết chưa xác định được danh tính.

Trong số 32 người bị thương, có 1 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch là tài xế xe tải Võ Văn Quý (27 tuổi, trú tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định). Những người bị thương khác trú ở tỉnh ở Đắk Nông, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nam Định. Có người chưa rõ họ tên.

Về trường hợp của tài xế gây tai nạn Võ Văn Quý, tại bệnh viện, người này bị hôn mê nặng. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết, bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, chấn thương phổi, tiên lượng sức khỏe xấu.

Ông Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin: “Chúng tôi đã chỉ đạo làm nhanh công tác khám nghiệm hiện trường, dọn dẹp, xử lý hiện trường. Đề nghị sở Y tế tiến hành khử trùng khu vực hiện trường. Bên cạnh đó, đề nghị sở Tài nguyên - Môi trường xử lý số lượng phân bón bị vương vãi. Các lực lượng đồng thời tập trung mọi nguồn lực sẵn có để tập trung cứu chữa các nạn nhân, tạo điều kiện và hỗ trợ để giúp người nhà đưa thi thể về quê an táng”.

UB An toàn giao thông quốc Gia và lãnh đạo Bộ GT-VT có cuộc họp khẩn với UBND tỉnh Gia Lai cùng các Sở, ban, ngành

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch UB An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao, nỗ lực của các ngành chức năng tỉnh Gia Lai, đặc biệt là người dân huyện Chư Sê trong việc nỗ lực cứu người bị nạn, bảo quản tài sản. Ông Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, UB An toàn giao thông Quốc gia sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện giao thông, trong đó tập trung các xe khách, xe tải có trọng tải lớn lưu thông trên đường. Ban An toàn giao thông các địa phương phải thường xuyên tăng cường kiểm tra các phương tiện, kiểm tra sát hạch lái xe, đặc biệt là tăng cường kiểm soát tốc độ đối với xe khách, xe tải...

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Đình Thọ cho biết, hiện đã có 8 thi thể nạn nhân được người thân đến nhận, còn 5 thi thể còn lại vẫn chưa xác định được danh tính. Thứ trưởng Thọ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các ban ngành tạo điều kiện cho người thân các nạn nhân trong thời gian đến nhận dạng thi thể.

Được biết, Ban an toàn giao thông huyện Chư Sê hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân tử nạn 10 triệu đồng, các nạn nhân bị thương 5 triệu đồng/người. UB An toàn giao thông Quốc hỗ trợ gia đình mỗi người chết 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

Phạm Hoàng