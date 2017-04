Học sinh lớp 5 đuối nước ở hồ bơi

Quảng Nam:

Theo thông tin từ phường An Mỹ (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), khoảng 16h chiều ngày 22/4, em Phạm Đình Trải (SN 2006, ngụ khối phố 5, phường An Mỹ, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu) cùng 2 em nhỏ khác đến tắm tại hồ bơi ở trung tâm phức hợp thể thao Quang Nguyễn (số 108 Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ) trên địa bàn TP Tam Kỳ thì bị đuối nước.

Hồ bơi nơi em Trải bị đuối nước

Khi phát hiện sự việc, em Trải được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó; đến sáng ngày 24/4, thi thể em Trải được đưa về nhà để lo hậu sự.

Theo tìm hiểu, hồ bơi ở trung tâm phức hợp thể thao Quang Nguyễn (số 108 Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ) có độ sâu trung bình 1,4 m, nơi sâu nhất 1,6 m.

Ngày 22/4, khi Trải cùng 2 bạn khác xuống bơi thì bị đuối nước nhưng nhân viên làm việc ở đây không hề hay biết.

Công Bính