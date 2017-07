Hàng trăm người dân quây 2 người Trung Quốc nghi “thôi miên” cướp tiền

Thái Bình:

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng khoảng 8h sáng ngày 28/7, tại cửa hàng tạp hóa của vợ chồng anh Hồi, chị Thủy ở ngã ba chợ Diêm thuộc địa phận xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, Thái Bình có 2 người đàn ông lạ mặt đi xe máy vào mua thuốc lá.

Lúc này, con gái anh Hồi đang trông hộ bố mẹ mới đưa thuốc lá cho khách và cầm 1 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Lúc này, anh Hồi đang ở trên tầng trên, sợ con gái mải chơi, nên đã chạy xuống kiểm tra thì tá hỏa phát hiện con gái mình đang lấy ở ngăn kéo trong quầy rất nhiều tiền mệnh giá khác nhau đưa cho 2 người đàn ông vừa mua thuốc lá.

Thấy sự việc bất thường, anh Hồi liền hô hoán mọi người, rồi đóng cửa lại, không cho 2 đối tượng trên trốn thoát. Ít phít sau, hàng trăm người dân địa phương quây kín cửa hàng tạp hóa nhà anh Hồi, nhiều người bức xúc đòi đánh 2 đối tượng được cho là “thôi miên” đã lừa tiền của con anh Hồi, nhưng đã được chủ nhà can ngăn.

Hàng trăm người dân vây kín 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nghi "thôi miên" lấy tài sản

Ngay sau đó, người dân lập tức báo cáo sự việc lên Công an xã Minh Tân và công an huyện Hưng Hà.

Xác nhận về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Sứng, Phó bí thư Đảng ủy xã Minh Tân cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân về việc có 2 đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, phía Công an xã đã có mặt tại hiện trường, vận động người dân giữ bình tĩnh đảm bảo an ninh trật tự. Đến khoảng hơn 9h sáng cùng ngày, phía Công an huyện Hưng Hà đã có mặt tại hiện trường, dùng ô tô đưa các đối tượng về trụ sở để lấy lời khai”.

Tại quán tạp hóa của vợ chồng anh Hồi có camera giám sát nên toàn bộ quá trình 2 đối tượng này mua thuốc lá và con anh Hồi đưa tiền ra sao được ghi lại rõ ràng. Số tiền con gái anh Hồi đưa cho các đối tượng nói trên khoảng 20 triệu đồng.

Phía Công huyện Hưng Hà cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa thấy con gái của vợ chồng anh Hồi, chị Thủy có dấu hiệu bị đánh thuốc mê hay bị thôi miên như người dân đồn thổi. Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an huyện Hưng Hà tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Văn