Góp ý cho chính quyền qua ứng dụng trên điện thoại

Đà Nẵng họp báo công bố ứng dụng trên điện thoại di động tiếp nhận góp ý của người dân với chính quyền thành phố

Đây được xem là một phần của Hệ thống chính quyền điện tử Đà Nẵng. Theo đó, với chiếc điện thoại có thể kết nối internet trên tay, chỉ cần đăng nhập ứng dụng “Góp ý Đà Nẵng” bằng tài khoản Gmail hoặc Facebook cá nhân, người dân và du khách có thể chụp hình để nêu ý kiến, phản ánh, góp ý để các cơ quan chức năng trực thuộc chính quyền thành phố tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.

Ứng dụng "Góp ý Đà Nẵng" phiên bản điện thoại di động đã được đưa lên kho ứng dụng toàn cầu

Trước đó, từ đầu năm 2016, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã có trang trực tuyến tiếp nhận, xử lý góp ý của tổ chức, công dân, du khách tại địa chỉ: Gopy.danang.gov.vn. Đây là cổng giao tiếp tích hợp đầu tiên trong cả nước cho phép công dân, tổ chức có thể nêu ý kiến, phản ánh và nhận được phản hồi trực tiếp từ cơ quan chuyên trách lĩnh vực liên quan.

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, trung bình mỗi tháng cổng thông tin trực tuyến này tiếp nhận trung bình 600 góp ý. Các cơ quan chức năng đã phối hợp xử lý trách nhiệm, phản hồi thông tin kịp thời đạt 98%.

Theo đại diện Sở Thông tin - Truyền thông Đà Nẵng, việc phát triển phần mềm ứng dụng “Góp ý Đà Nẵng” phiên bản điện thoại trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc xây dựng Thành phố “4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội), góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trải nghiệm của du khách, và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

