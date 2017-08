Gia hạn tạm giữ hình sự Trịnh Xuân Thanh

Trịnh Xuân Thanh đầu thú tại cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Nguồn tin của Dân trí cho biết, bị can Trịnh Xuân Thanh sau khi ra đầu thú, cơ quan An ninh điều tra quyết định tạm giữ hình sự đối với bị can này.

Bị can Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội.

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

4 bị can bị bắt giữ gồm: Vũ Đức Thuận, Nguyễn Mạnh Tiến, Trương Quốc Dũng, Phạm Tiến Đạt.

Với tội danh tương tự, Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT PVC cũng bị Bộ Công an tiến hành khởi tố. Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định bị can Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn nên ngày 16/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

Trong khi Trịnh Xuân Thanh đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế, chiều 15/3/2017, sau quá trình xét xử vụ án lừa đảo tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), về hành vi “Tham ô tài sản”.

Đơn xin đầu thú của Trịnh Xuân Thanh.

Liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, Bộ Công an mở rộng điều tra và bắt thêm nhiều bị can khác.

Sau gần một năm bỏ trốn, ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an).

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Thanh đã viết đơn đầu thú rằng: "Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức. Trong thời gian này cuộc sống trốn tránh, bấp bênh luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".

Liên quan đến các sai phạm của Trịnh Xuân Thanh, ngoài 9 bị can là lãnh đạo của PVC và các công ty liên quan bị bắt tạm giam, Bộ Chính trị- Ban Bí thư, UB Kiểm tra trung ương còn tiến hành kỷ luật 7 lãnh đạo cao cấp.

Hiện vụ án Trịnh Xuân Thanh vẫn đang được cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp