Ghe đám cưới chở 34 người bị lật, mẹ chú rể tử vong

Đồng Nai:

Ngày 31/12, Công an xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chìm ghe chở 1 gia đình đi đám cưới trên suối Sa Mách (ấp Bình Chánh, xã Phú Lý) làm 2 người chết.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/12, gia đình bà Phạm Thị Mận (74 tuổi, quê Bến Tre) cùng những người trong gia tộc tổ chức đám cưới cho con trai tại ấp 5, xã Thanh Sơn. Do nhà cô dâu ở xã Phú Lý, đường bộ khó đi nên gia đình chú rể thuê ghe của chị Bùi Thị Hiền (37 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) làm phương tiện di chuyển đến nhà gái.

Đến 16h15 cùng ngày, chiếc ghe chở 34 người trong gia đình chú rể đến khu vực suối Sa Mách thuộc ấp Bình Chánh thì bị lật và chìm. Những người trên ghe bơi vào bờ, tuy nhiên có 2 thành viên là bà Mận (mẹ chú rể) và chị Hiền bị tử vong do đuối nước.

Nhận tin báo, Công an xã Phú Lý có mặt tại hiện trường và báo sự việc lên Công an huyện Vĩnh Cửu, Công an tỉnh Đồng Nai. Cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Công an xã Phú Lý, hiện trường vụ tai nạn thuộc khu vực bán ngập của hồ thủy điện Trị An. Thời điểm ghe chìm, mực nước dâng cao nên lòng suối rộng khoảng 50 m.

Vĩnh Thủy