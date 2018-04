Công an có mặt tại khu vực nhà nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

21h, cửa nhà ông Minh vẫn đóng im ỉm. Bên ngoài, người dân và báo chí tập trung mỗi lúc mỗi đông.

Trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - cho biết, Công an thành phố đã nắm thông tin về Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Minh. Hiện công an địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện Quyết định của Bộ Công an.

“Hiện anh em vẫn đang làm việc chưa về. Chưa rõ thông tin kết quả thế nào. Mọi thông tin chi tiết nên theo dõi nguồn tin chính thức từ Bộ Công an” - Đại tá Lê Văn Tam nói.

Ghi nhận lúc 20h25, cửa nhà ông Minh vẫn đóng kín. Bên ngoài người dân và báo chí tập trung khá đông.

Hình ảnh lúc 20h30 ngày 17/4 trước nhà nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Báo chí và người dân tập trung trước nhà ông Trần Văn Minh.

Ông Trần Văn Minh (sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2006-2011) bị khởi tố bị can và tạm giam về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhà ông Trần Văn Minh tại số 25/10 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

PV Dân trí tiếp tục thông tin từ hiện trường.

Ông Trần Văn Minh Ông Trần Văn Minh (sinh năm 1955) - nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004–2009 và khóa VIII, nhiệm kỳ 2011–2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Từ năm 1973 đến năm 1978, ông Trần Văn Minh theo học và tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tạo tác thủy lợi. Năm 1998 đến năm 2003, ông Minh giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng. Năm 2003, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng. Ngày 19/7/2006, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng khóa VII nhiệm kỳ 2004 - 2009, ông Trần Văn Minh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng. Ngày 6/9/2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung ông Trần Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2009. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 1/2011), ông Trần Văn Minh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 20/6/2011, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Trần Văn Minh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ngày 10/8/2011, theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP nhiệm kỳ 2011-2016, để giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 1/2016), ông Trần Văn Minh nghỉ hưu theo chế độ.

Khánh Hiền