CSGT mặc thường phục tuyệt đối không được phạt tiền người vi phạm

Thượng tá Hoàng Duy Hà - Phó Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) thông tin về việc cảnh sát giao thông hóa trang, mật phục phối hợp với bộ phận công khai xử lý người vi phạm.

Thời gian qua, CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) tổ chức bộ phận CSGT mặc thường phục tuần tra, mật phục phối hợp bộ phận công khai tuần tra, xử lý người vi phạm quy định ATGT đường bộ.

Sự việc này đã nhận được nhiều luồng dư luận trái chiều.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Hưng Dũng, TP Vinh) nói: “Cá nhân tôi ủng hộ việc Công an TP Vinh cải trang để phát hiện người vi phạm quy định về ATGT đường bộ. Nhiều lần tôi chứng kiến những nam thanh niên tóc xanh tóc đỏ, không đội mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường. Thấy bóng dáng của cảnh sát, họ càng chạy với tốc độ cao, lách qua chốt vi phạm”.

“Cải trang xử lý vi phạm thì cũng tốt thôi nhưng làm sao chúng tôi biết đó là cán bộ công an cải trang, nhỡ người khác giả mạo thì sao? Hoặc cán bộ công an cải trang nhưng lợi dụng việc này để nhũng nhiễu người vi phạm thì người dân làm sao mà giám sát được?”, anh Nguyễn Ngọc Anh (phường Lê Mao, TP Vinh) đặt câu hỏi.

Cảnh sát giao thông mặc thường phục có trách nhiệm phối hợp với bộ phận cảnh phục xử lý người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng trên đường...

Theo Thượng tá Hoàng Duy Hà, Trưởng CA TP Vinh, hình thức tuần tra này đã được thực hiện một thời gian dài. Biện pháp cải trang, mật phục phối hợp lực lượng công khai phát hiện, xử lý vi phạm ATGT đường bộ mà Công an TP Vinh đang thực hiện phù hợp với các quy định tại Thông tư 01, 02 của Bộ Công an, Kế hoạch 212 của Công an tỉnh Nghệ An về hình thức và quy trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT.

“Lực lượng CSGT mặc thường phục có nhiệm vụ tuần tra, ghi hình, phát hiện những người vi phạm, đi theo đến khi người vi phạm dừng lại hoặc thông báo cho bộ phận công khai ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuyệt đối không được đuổi, chặn bắt người vi phạm, trừ trường hợp phát hiện phạm tội quả tang hoặc đối tượng trốn truy nã. Trong trường hợp người vi phạm không hợp tác, sử dụng hung khí để chống đối có thể khống chế, đưa về trụ sở CA gần nhất hoặc phối hợp với lực lượng công khai để bắt giữ”, Thượng tá Hoàng Duy Hà thông tin.

Khi phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm nghiêm trọng về trật tự ATGT, cảnh sát giao thông thường phục phải xuất trình giấy chứng minh CAND hoặc giấy chứng nhận cảnh sát tuần tra kiểm soát đường bộ; thông báo phối hợp với nhân dân ngăn chặn ngay hành vi vi phạm, báo với lực lượng công khai đến xử lý tại chỗ hoặc đưa về trụ sở công an gần nhất để xử lý.

“Cảnh sát giao thông thường phục không được lập biên bản, ra quyết định xử lý, phạt tiền người vi phạm”, Thượng tá Hoàng Duy Hà nhấn mạnh "không được trực tiếp xử lý người vi phạm nên không có cơ hội làm khó, nhũng nhiễu người vi phạm".

Đối tượng của kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông có sử dụng biện pháp mặc thường phục của Công an TP Vinh được Công an tỉnh Nghệ An thông qua là những thanh niên không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ lạng lách, đánh võng. Do vậy, lực lượng thường phục không được xử lý các trường hợp khác ngoài quy định. Nếu thực hiện sai nội dung kế hoạch đã được phê duyệt sẽ bị kỉ luật theo quy định.

Lãnh đạo Công an TP Vinh khẳng định việc tuần tra, phát hiện người vi phạm quy định ATGT đường bộ bằng biện pháp hóa trang, mật phục trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt. Công an TP Vinh sẽ tiếp tục triển khai biện pháp này thời gian tới, trong tất cả các ngày, kể cả buổi trưa và buổi tối.

Hoàng Lam