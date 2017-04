Công an trao trả 60 triệu đồng cho cô giáo mầm non

Thanh Hóa:

Ngày 17/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Bá Thước vừa trao trả tài sản nhặt được cho công dân đánh rơi.

Những tài sản của công dân đánh rơi do cán bộ Công an huyện Bá Thước nhặt được

Trước đó, vào ngày 13/4, tổ công tác của Công an huyện Bá Thước gồm anh Bùi Chí Công, Lục Văn Tiến, Nguyễn Gia Hoàng và Hà Văn Bắc, thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy đang trên đường làm nhiệm vụ, khi đến thôn Suối Cuội, xã Thiết Ống thì nhặt được một chiếc cặp đựng máy tính laptop.

Kiểm tra bên trong, tổ công tác phát hiện có hơn 60 triệu đồng tiền mặt, 1 máy tính xách tay và nhiều tài sản, giấy tờ khác. Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện và tìm cách liên hệ với chị Nguyễn Thị Phương, giáo viên trường Mầm non xã Văn Nho, huyện Bá Thước là chủ nhân của số tài sản nêu trên.

Công an huyện Bá Thước trao trả lại tài sản cho người đánh rơi

Sau khi nhận được đầy đủ số tài sản bị mất, chị Phương bày tỏ sự cảm kích trước hành động đẹp của các cán bộ công an huyện Bá Thước. Theo chị Phương, đó là toàn bộ số tiền chế độ của các cháu học sinh trường Mầm non Văn Nho mà chị vừa nhận từ Kho bạc huyện. Trên đường về, do trời mưa, lo tập trung chạy xe, chị Phương để rơi chiếc cặp lúc nào không biết.

Duy Tuyên