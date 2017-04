Chủ doanh nghiệp để lại tâm thư xin lỗi sau tuyên bố vỡ nợ 50 tỷ đồng

Gia Lai:

Ngày 11/4, Đại tá Đỗ Ngọc Viên - Trưởng Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) - cho biết, công an huyện vẫn đang tiến hành xác minh, điều tra vụ vỡ nợ của Doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào (xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) do bà Ngô Thị Đ. làm chủ.

Cũng theo Đại tá Viên, hiện đã có hơn 100 người dân, công ty, doanh nghiệp đến cơ quan công an trình báo. Qua rà soát bước đầu, ước tính số tiền mà doanh nghiệp này tuyên bố vỡ nợ là hơn 50 tỷ đồng.

Doanh nghiệp Sáu Đào tuyên bố vỡ nợ

“Hiện chúng tôi đã phân công lực lượng nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương, người dân làm rõ vụ việc cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, Đại tá Viên cho hay.

Được biết, doanh nghiệp Sáu Đào làm ăn ở địa phương 20 năm nay và được đánh giá là đơn vị làm ăn có uy tín nên rất đông các hộ dân đến ký gửi, mua bán cà phê, hồ tiêu. Khi có thông báo vỡ nợ, rất đông người dân đã tìm đến cơ sở này, nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng vì đã gửi tài sản mình nơi đây.

Ông Ngô Văn Đạo - Trưởng Công an xã Ia Glai huyện Chư Sê (Gia Lai) - cho biết, đơn vị có nhận được bức tâm thư và báo cáo vỡ nợ của chủ doanh nghiệp này.

Tâm thư bà Đ. để lại

Trong thư, bà Đ. thú nhận trong 20 năm hoạt động kinh doanh buôn bán nhưng trong nhà không có vốn nên phải vay mượn tiền ngân hàng và nhiều nguồn khác. Tuy nhiên việc bà Đ. vay tiền bên ngoài thì chồng không biết mà chỉ biết con số nợ của ngân hàng. Do kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên số tiền lãi ngày càng phát sinh đến mức bà không ngờ tới.

“Mong anh và con, tất cả những người thân trong gia đình, bạn hàng và người dân hãy tha thứ cho em. Khi em ra đi, sự nghiệp, tài sản này sẽ sụp đổ. Hãy cho em con đường sống. Những số nợ, anh và con phải trả cho mọi người nghe anh” – Bà Đ. viết trong thư.

Trước đó, vào ngày 8/4, doanh nghiệp Sáu Đào chủ tuyên bố vỡ nợ. Biết được thông tin này, rất đông người dân đã kéo về doanh nghiệp này để đòi nợ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm