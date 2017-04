Cận cảnh đại công trường phá rừng để... kịp thi hoa hậu

Phú Yên:

Dưới đây là một số hình ảnh khu rừng phòng hộ đang bị tàn phá để triển khai dự án khu du lịch cao cấp New City Việt Nam của Công ty TNHH New City Việt Nam tại xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên:

Máy móc được điều động để san lấp một khu vực trũng

Những vạt rừng còn sót lại trong tổng số 115 ha rừng phi lao mà tỉnh Phú Yên giao cho doanh nghiệp tàn phá.

Cánh rừng hơn 30 năm tuổi giờ chỉ con thưa thớt vài cây. Khu vực thi công được bảo vệ bởi hàng rào thép gai.

Các xe ủi đang san lấp tạo mặt bằng

Một khu vực cỏ đã được công nhân trồng

Một lối vào của dự án, nhưng luôn trong tình trạng khóa để tránh người lạ xâm nhập

Hàng chục công nhân được công thuê để phục vụ riêng cho việc trồng cỏ sân golf

Một công nhân đang tưới nước cho cỏ sân golf.

Trung Thi