Bắt quả tang 2 tàu cá đánh bắt hải sản bằng súng điện

Quảng Ngãi:

2 chủ tàu cá sử dụng súng điện khai thác hải sản tại cơ quan Công an.

Trung tá Hoàng Minh Thụ - Trưởng Công an xã An Hải, cho biết: khoảng 4h00 sáng ngày 17/8, trong lúc tuần tra tại khu vực biển thuộc thôn Đông (xã An Hải, Lý Sơn), lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu cá với 7 ngư dân đang khai thác hải sản bằng súng điện.

Chủ 2 tàu cá được xác định là ông Trương Đình Dũng (SN 1976) và ông Nguyễn Báy (SN 1981) đều trú tại thôn Đông, xã An Hải. Trên mỗi tàu có 2 súng điện để đánh bắt cá trái phép.

Tại cơ quan Công an, chủ các tàu cá khai nhận mua súng điện tại xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) sau đó độ chế lại đánh bắt cá. Mỗi đêm ra khơi đánh bắt bằng súng điện có thể thu về từ 120 - 140 kg cá các loại. Trong đó phần lớn là các loại hải sản có giá trị kinh tế cao như cá mú, tà ma, chình biển...

Sử dụng súng điện khai thác hải sản là hình thức khai thác tận diệt, có tác hại lâu dài đối với các loại hải sản sinh sống trong vùng gành san hô ven đảo Lý Sơn. Hình thức đánh bắt này đã bị nghiêm cấm, tuy nhiên vì lợi nhuận trước mắt nên nhiều ngư dân vẫn lén lút sử dụng.

Hiện lực lượng chức năng của huyện Lý Sơn đã tiến hành tạm giữ các phương tiện vi phạm cùng tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Xuyên