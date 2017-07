2 cán bộ giao thông bị lũ cuốn: Bộ trưởng GTVT gửi thư chia buồn

Nhận được thông tin về 2 cán bộ Thái Huy Hào và Phạm Văn Chung hy sinh trên đường kiểm tra, khắc phục khẩn cấp những điểm sạt lở, đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ 16 sau mưa lũ, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã gửi thư chia buồn đến gia đình hai cán bộ, cũng như ngành giao thông Nghệ An nói chung.

Hiện trường nơi chiếc xe chở 2 cán bộ ngành giao thông bị lật, khiến 2 nạn nhân tử vong sau đó.

Nội dung bức thư viết: “Tôi vô cùng thương tiếc khi biết tin, vào ngày 17/7, cán bộ của Sở GTVT Nghệ An là ông Thái Huy Hào và cán bộ của đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường là ông Phạm Văn Chung đã hy sinh trên đường thực hiện nhiệm vụ ứng cứu, đảm bảo giao thông. Hy sinh này là mất mát quá lớn không thể bù đắp đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và ngành giao thông nói chung”.

“Thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, tôi xin chân thành gửi đến gia đình, người thân của ông Thái Huy Hào và ông Phạm Văn Chung, Sở GTVT Nghệ An, đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường lời chia buồn sâu sắc nhất. Đề nghị các cơ quan liên quan của ngành giao thông vận tải tiếp tục sát cánh, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Nghệ An làm hết sức mình để vơi bớt đi những mất mát to lớn này”.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tới chia buồn với gia đình 2 cán bộ giao thông gặp nạn khi đang đi kiểm tra tình hình bão lũ.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, ngày 17/7, trên đường đi kiểm tra, xử lý hậu quả mưa lũ sau cơn bão số 2, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường trơn trượt, anh Thái Huy Hào - Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật của Ban QLDA Vốn sự nghiệp KTGT thuộc Sở GTVT Nghệ An và anh Phạm Văn Chung - Phó Giám đốc Công ty CP Trung Tín (Đơn vị quản lý BDTX) đã bị lật ô tô và bị lũ cuốn tại khu vực Xốp Chảo, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.

Mặc dù chính quyền địa phương và Đoàn công tác đã triển khai ngay công tác cứu hộ, cứu nạn nhưng 2 cán bộ giao thông đã tử nạn. Sở Giao thông vận tải Nghệ An đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, xem xét công nhận Liệt sỹ cho 2 cán bộ nói trên.

Nguyễn Duy